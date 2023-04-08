Синдром уцелевшего и моральная усталость: психиатр посоветовал, как бороться с этими ощущениями
Больше года в Украине идет полномасштабная война, которая значительно повлияла на психическое состояние каждого украинца. Некоторые столкнулись с синдромом уцелевшего, который может стать началом серьезного заболевания.
Об этом в эфире 24 Канала сказал психиатр Вадим Мангуби. Он подчеркнул, что в таком состоянии лучше обращаться за помощью к специалистам.
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Синдром уцелевшего
Синдром уцелевшего или вина уцелевших – форма ПТРС, когда пострадавшего человека преследует чувство вины за то, что он пережил экстремальное событие (в том числе и войну), а многие другие погибли. Особенно обостряется чувство самообвинения, которое может перейти в стресс и депрессию, отметил Мангуби. В таком случае лучше всего обратиться за помощью к специалистам.
"Симптомы: бессонница, навязчивые мысли, идеи, что я что-то не сделал, флешбеки в прошлые события, состояния. Простые разговоры с друзьями, семьей в таких случаях не помогают. Надо применять специальные психологические методики", – отметил спикер.
Вадим Мангуби о стрессе во время войны: смотреть видео
Чувство усталости
Война проверяет на прочность не только психику человека. Ежедневный стресс оказывает значительное влияние и на физическое здоровье. Несмотря на попытки восстанавливать свои силы, может ощущаться постоянная усталость. И здесь специалист дает совет овладеть своей жизнью даже в таких условиях и продолжать ее жить: с работой, заботой о близких и родных.
К сожалению, универсального совета, как отдохнуть от войны нет – она везде. Чтобы переключиться, стоит вспомнить свою жизнь до войны – чем она была наполнена, вернуться к своим привычкам, занятиям, хобби. И обязательно помнить, что каждый делает все для победы на своем месте. Волонтеры, медики, кто работает и платит налоги – это все для стабильности нашего государства,
– сказал Вадим Мангуби.
Психические обострения во время войны: главное
- Синдром уцелевшего наиболее остро ощущался в начале полномасштабного вторжения. ВСУ посоветовали как преодолеть это состояние.
- Еще в прошлом году Минздрав называл цифру в 15 миллионов украинцев, которые столкнутся с психическими проблемами. Чаще всего могут возникать паника и депрессии – советы как с ними бороться.
- Детская психика особенно уязвима. Информация, которая может поступать даже из соцсетей, оказывает значительное влияние на состояние. Поэтому родителям стоит ответственно относиться к информационной гигиене.