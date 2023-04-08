Синдром уцелевшего и моральная усталость: психиатр посоветовал, как бороться с этими ощущениями

Больше года в Украине идет полномасштабная война, которая значительно повлияла на психическое состояние каждого украинца. Некоторые столкнулись с синдромом уцелевшего, который может стать началом серьезного заболевания.

Об этом в эфире 24 Канала сказал психиатр Вадим Мангуби. Он подчеркнул, что в таком состоянии лучше обращаться за помощью к специалистам.

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Синдром уцелевшего

Синдром уцелевшего или вина уцелевших – форма ПТРС, когда пострадавшего человека преследует чувство вины за то, что он пережил экстремальное событие (в том числе и войну), а многие другие погибли. Особенно обостряется чувство самообвинения, которое может перейти в стресс и депрессию, отметил Мангуби. В таком случае лучше всего обратиться за помощью к специалистам.

"Симптомы: бессонница, навязчивые мысли, идеи, что я что-то не сделал, флешбеки в прошлые события, состояния. Простые разговоры с друзьями, семьей в таких случаях не помогают. Надо применять специальные психологические методики", – отметил спикер.

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Чувство усталости

Война проверяет на прочность не только психику человека. Ежедневный стресс оказывает значительное влияние и на физическое здоровье. Несмотря на попытки восстанавливать свои силы, может ощущаться постоянная усталость. И здесь специалист дает совет овладеть своей жизнью даже в таких условиях и продолжать ее жить: с работой, заботой о близких и родных.

К сожалению, универсального совета, как отдохнуть от войны нет – она везде. Чтобы переключиться, стоит вспомнить свою жизнь до войны – чем она была наполнена, вернуться к своим привычкам, занятиям, хобби. И обязательно помнить, что каждый делает все для победы на своем месте. Волонтеры, медики, кто работает и платит налоги – это все для стабильности нашего государства,

– сказал Вадим Мангуби.

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