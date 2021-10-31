"Сине-желтые" боеприпасы: в Украине появится патронный завод – Техника войны

В Украине реализуют проект патронного завода. На нем будут производить боеприпасы различных калибров для Вооруженных сил Украины. Сейчас же часть патронов, которые необходимы украинской армии, делают на базе компании "Артем".

Какими еще оружейным новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

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Стрельба для теробороны и Bayraktar на Донбассе

​• Пилоты истребителей Миг-29 Воздушных сил Вооруженных сил Украины учились поражать наземные цели. Практическое бомбометание провели в рамках командно-штабных учений воздушного командования "Центр".

​• Из Луцкого военного аэродрома взлетело 5 легких фронтовых истребителей Миг-29 из состава 204-й Севастопольской бригады им. Покрышкина. Самолеты проделали эффектный проход в небе над городом.

​• Госпредприятие "Авиакон" передало армейской авиации Сухопутных войск очередную партию отремонтированных и серийно модернизированных вертолетов Ми-24ПУ1. На воздушные боевые машины установлены отечественные системы вооружения и авиационные прицелы, а также системы защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов.

​• В Украине реализуют проект патронного завода. На нем для ВСУ будут производить боеприпасы разных калибров. Сейчас часть патронов, которые необходимы украинской армии, изготавливают на базе компании "Артем".

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​​• Расчеты самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" осуществили огневую поддержку подразделения морской пехоты. Батарея САУ провела стрельбы по координатам, которые предоставляли с беспилотных летательных аппаратов.

​• Тероборону научат стрелять из штатного оружия. Уже в 2022 году начнет действовать Закон Украины "Об основах национального сопротивления". Навыки практической стрельбы будут обязательными для граждан, решивших присоединиться к движению сопротивления. Для этого по всей Украине создают сеть стрельбищ.

​• На Юге Украины, в рамках госиспытаний, продолжаются боевые стрельбы модернизированной ракетной системы залпового огня "Ольха-М". Образец оснащен новыми ракетами с увеличенной дальностью полета. Модернизированные ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более сотни километров.

​• ВСУ применили на Донбассе Bayraktar. Бомбосбрасыванием уничтожено гаубицу Д-30. Также от удара погиб один оккупант. Остальные расчеты российских боевиков бежали с поля боя.

"Черный шершень" в США и корейский истребитель

​• В Шотландии на британскую авиабазу из США прибыл 7 патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon. Всего закажут 9 летательных аппаратов. Boeing P-8 Poseidon может уничтожать любые корабли. Он вооружен торпедами и противокорабельными ракетами "Гарпун".

​• На авиабазе Гифу базируется подразделение "летчиков-испытателей" Сил самообороны Японии. Они проводят испытания на истребителях Mitsubishi F-2 и F-15 Eagle. По состоянию на 2008 год самолеты F-15 одержали 104 воздушные победы без единой потери.

​• "Черный шершень" американской компании FLIR Systems продолжает пользоваться спросом. БПЛА PD-100 предназначен для сбора разведывательных данных о действиях противника в труднодоступных местах. Каждый "шершень" имеет 2 дневные HD-видеокамеры, а также тепловизионную.

​• Французская многоцелевая субмарина Perle класса Rubis возвращается на военно-морскую базу Тулон. Там продолжат капитальный ремонт субмарины после повреждения огнем. Ходовые испытания должны начаться в конце 2022 года.

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​• Немецкая компания Rheinmetall представила новую машину Lynx CSV, которую создали в Австралии. Боевая машина пехоты получила дополнительный бортовой топливный бак, который предназначен для дозаправки других машин в полевых условиях. Модуль CSV позволяет устанавливать разнообразное вооружение – от пулемета калибром 7,62 мм до 40 мм гранатомета.

​• В США предприятие Northrop Grumman впервые выпустило видео с боевой роботизированной машиной EMAV-MCA с пушкой XM813 Bushmaster. Боевой робот имеет вес более 3000 килограммов и развивает скорость до 72 км/ч.

​• В Дании для проведения динамических учений собрались Силы специальных операций 13 союзников и партнеров по НАТО. Во время них проверяли способность работать вместе, собирать разведданные и совершать рейды.

​• Корея рекламирует свой национальный истребитель нового поколения. Страна продемонстрировала новый 2-моторный реактивный самолет под названием KF-21 Boramae. Это многоцелевой истребитель, который является результатом программы развития самолетов KF-X, которую проводят с 2016 года.