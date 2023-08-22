Даже с подбитым крылом пугает: в России найден сине-желтый дрон с надписью "Слава Украине"

В разных регионах России постоянно замечают дроны. На этот раз стало известно о сине-желтом беспилотнике с патриотическими надписями, который 22 августа нашли в Тверской области.

Российские телеграмм-каналы пишут, что в Тверской области обнаружили беспилотник с надписью "Слава Украине". У аппарата было сломано крыло. 24 Канал.

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На крыльях дрона патриотические лозунги

БПЛА самолетного типа длиной около метра утром 21 августа обнаружил пенсионер из села Рудня Жарковского района.

Дрон сине-желтого цвета лежал в лесу, у него было сломано крыло. На одном крыле была надпись "Слава Украине", на другом – "Героям слава".



В России нашли сине-желтый дрон / Фото из телеграмм-каналов

Беспилотный летательный аппарат забрали на осмотр агенты ФСБ.

В России уже замечали похожие дроны

В России 28 марта 2023 года заявляли об "атаке" беспилотниками. На этот раз дрон обнаружили у железнодорожных путей в Новой Москве. Кроме того, это "устройство" было самодельным, а на крыльях было написано "Слава Украине".

И хотя изготовлен БПЛА из дерева и пенопласта, россиян "напугало" то, что он " не долетел до Кремля всего 60 километров Однако больше всего пропагандисты начали истерить из-за внешнего вида "дрона". Кремлевские сообщники особо подчеркивают, что он имеет желто-синюю окраску, а на крыльях надпись - "Слава Украине".