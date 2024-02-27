В "Синево Украина" заявили, что ГБР арестовало главный офис сети лабораторий

В сети лабораторий "Синево Украина" заявили, что Государственное бюро расследований наложило арест на здание главного офиса и центральной лаборатории. В компании сообщили, что из-за этого лаборатории будут вынуждены прекратить свою работу.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на странице "Синево Украина".

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Что заявили в компании

В "Синево Украина" заявили, что на здание главного офиса и центральной лаборатории "Синево" в Киеве ГБР наложило арест. Из-за этого компания будет вынуждена прекратить деятельность в этом здании. Как отметили в компании, это приведет к полной остановке работы сети лабораторий "Синево" в Украине.

Издание Forbes отметило, что уголовное производство ведется по факту незаконного вывода из государственной собственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 год. В то же время в "Синево Украина" утверждают, что приобрели здание в 2010 году, когда оно было в частной собственности. Кроме того, в период с 2013 по 2016 год там якобы провели реконструкцию и увеличили площадь втрое.

По законодательству Украины, после такой реконструкции здание считается вновь созданным ее владельцем объектом,

– заявили в компании.

. Сеть лабораторий "Синево Украина" входит в европейскую сеть лабораторий Synevo и является частью медицинского холдинга Medicover с главным офисом в Стокгольме (Швейцария). Это одна из крупнейших сетей лабораторий в Украине, которая насчитывает 340 лабораторных отделений, восемь лабораторий и более 2 300 сотрудников.

В комментарии 24 Канала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян отметила, что все детали этого дела будут сообщены позже.