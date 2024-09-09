Враг утверждает, что захватил Синьковку: что говорят в Харьковской ОВА

Оккупанты заявили, что захватили село Синьковка на Харьковщине. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, правда ли это.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко заявил, что на Харьковщине враг пытается прорвать украинскую оборону. Но сейчас его удалось приостановить.

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Синегубов о заявлениях россиян о захвате Синьковки

Уже полтора года они периодически заявляют, что взяли Синьковку, подступают к Купянску. Нужно понимать, что ситуация по Купянскому направлению действительно тяжелая, враг там постоянно атакует большими силами. Однако Синьковка – это серая зона. Да, идут атаки, но говорить, что они взяли Синьковку, пока не приходится,

– ответил он.

Какая ситуация возле Синьковки на Купянском направлении: показываем на карте боевых действий

По словам главы ОВА, в районе решили усилить эвакуационные мероприятия. В частности, семьи с детьми хотят эвакуировать еще из около 25 населенных пунктов. В целом планируют вывезти около 245 детей.

Интересно! Спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев считает, что Россия применяет УАБы не просто, чтобы разрушать позиции наших войск. Оккупанты имеют и другие задачи, например, продемонстрировать собственные силы с целью деморализовать наших защитников. А когда бьют УАБами по Харькову, то хотят дестабилизировать и деморализовать гражданское население.