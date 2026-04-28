После снега и градов: синоптикиня сказала, какой погода будет в мае

В воскресенье, 26 апреля, Украину накрыло сильное ненастье со шквальным ветром, дождем, градом и даже снегом. Из-за нее в части регионов есть погибшие и пострадавшие, а после резкого похолодания снова заговорили о том, каким будет начало мая.

Начальник отдела коммуникации по медиа Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эфире 24 Канала объяснила, что именно повлекло такой погодный контраст в конце апреля. Она также рассказала, когда в Украине начнет теплеть и стоит ли уже в начале мая ждать более стабильной весенней погоды.

Что принесло в Украину ураган со снегом и градом?

26 апреля непогода накрыла сразу многие области Украины и в части регионов повлекла тяжкие последствия, в том числе погибших и раненых.

Напомним! 26 апреля сильный ураган и резкое ухудшение погоды привели к смертельным случаям сразу в нескольких регионах. В Черкассах дерево упало на квадроцикл, в результате чего погибла женщина 1997 года рождения. На Закарпатье в одном из населенных пунктов Ужгородского района дерево убило мужчину, а в Запорожье из-за падения дерева на авто погиб 39-летний водитель.

По словам Птухи, такое резкое изменение погоды было связано с прохождением активного холодного атмосферного фронта., зашедший вместе с циклоном, сформировавшийся к северо-востоку от территории Украины. Из-за глубокого циклона и ощутимых перепадов давления Украина оказалась в зоне сильного ветра. Вместе с ним пришел дождь, град, а местами и мокрый снег, поэтому в 19 областях фиксировались опасные погодные явления.

Предупреждения были заранее выпущены украинскими гидрометеорологическими организациями, именно Украинским гидрометеорологическим центром,

– рассказала синоптикиня.

Она уточнила, что сначала в части областей говорилось о первом уровне опасности, но впоследствии его повысили до второго. На метеостанциях порывы ветра достигали 15– 22 метров в секунду, а в Одесской и Днепропетровщине фиксировали и до 25 метров в секунду.

В общем, весенние месяцы всегда преимущественно ветреные., потому что в атмосфере происходит перестройка после зимы на более теплый сезон.,

– объяснила Птуха.

То есть сама по себе такая динамика для апреля не является чем-то исключительным., хотя интенсивность таких фронтов ежегодно разная. Все зависит от того, насколько активны в конкретный момент циклон и фронт, который через Украину проходит.

Когда в Украине станет теплеть?

После резкого похолодания синоптики уже видят постепенное изменение погоды в начале мая. В последние апрельские ночи заморозки еще будут сохраняться и в воздухе, и на поверхности почвы в большинстве областей, а дневная температура пока будет оставаться достаточно сдержанной.

Первые изменения ожидают уже 1 и 2 мая, когда станет на несколько градусов теплее. А начиная с 3 мая в большинстве регионов прогнозируют 11– 16 градусов, в то время как на западе местами воздух может прогреться и до 20 градусов.

Определенный оптимизм уже есть по расчетам и оценкам наших специалистов. Все же есть тенденция к повышению температуры, хотя не стремительного, конечно, но постепенного,

– рассказала синоптикиня.

Главная причина такого изменения в том, что сейчас в Украину еще поступает холодный воздух из северных широт. Именно поэтому ветер имеет северную составляющую и до сих пор приносит ощутимую прохладу., хотя уже без тех опасных скоростей, которые были во время урагана.

А вот начиная с мая уже будет меняться направление, и южная составляющая в нем будет появляться, то есть уже немножко с юга будут поступать воздушные массы и будут постепенно вытеснять этот холод.,

– объяснила Птуха.

В то же время, синоптики не советуют воспринимать это как гарантию стабильного тепла на весь месяц. Весна остается изменчивой, поэтому колебания температуры еще возможны, но в ближайшие дни общая тенденция все же будет на потепление.

Что известно о последствиях непогоды и каком прогнозе?

По состоянию на утро 27 апреля из-за непогоды без света оставалось более 700 населенных пунктов в 19 областях. Больше разрушений шквальный ветер нанес Днепропетровщине, Хмельницкой и Киевской. Отдельно обесточивание фиксировали в Сумской и Тернопольской областях., а в части областей проблемы со светом были также связаны с русскими атаками.