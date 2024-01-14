"Сирет" заблокирован: румынские фермеры снова перекрыли движение грузовиков

В воскресенье на территории Румынии фермеры снова заблокировали движение грузовиков в направлении пункта пропуска "Сирет". Накануне, 13 января, блокировка длилась 6 часов.

О том, что движение грузовиков снова заблокировано, пограничники сообщили около 14 часов. Заметили, что "Сирет" находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

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Фермеры снова заблокировали движение грузовиков

В Госпогранслужбе рассказали, что представители пограничной полиции Румынии около 2 часов дня сообщили о возобновлении блокирования румынскими фермерами и аграриями. Однако речь идет только о движении грузовиков в направлении пункта пропуска "Сирет".

Оформление всех видов транспортных средств, а также пешеходов на выезд из Украины производится в установленном порядке. Напоминаем, что вчера подобное блокирование движения на территории Румынии продолжалось 6 часов,

– отметили в ГПСУ.

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