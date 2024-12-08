Израиль вошел в буферную зону с Сирией на Голанских высотах

Израильские военные уже вошли в буферную зону между израильскими и сирийскими позициями на Голанских высотах. Там они заняли "прилегающие стратегические позиции".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые цитирует издание Haaretz. Все это происходит на фоне падения режима Асада в Сирии.

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Что известно о заходе ЦАХАЛ в буферную зону в Сирии

Нетаньяху выступил с видеообращением, находясь прямо на границе подконтрольных Израилю Голанских высот и сирийской территории, до последнего времени подконтрольной Дамаску.

По словам израильского главы правительства, падение режима Башара Асада "открывает новые возможности" для Израиля, "но и создает риски". Он отметил, что территория, которая была буферной зоной по соглашению 1974 года, "потеряла этот статус, поскольку сирийские войска оставили свои позиции".

Поэтому Израиль для защиты границ ввел туда свои войска. По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ взял под контроль сирийский склон горы Гермон.

Мы не допустим закрепления вражеских сил у наших границ,

– сказал премьер-министр Израиля.

В то же время Министр обороны Израиля Исраэль Кац 8 декабря подтвердил размещение израильских войск в буферной зоне на Голанских высотах.

Также подтвердили и размещение израильских военных в буферной зоне и в Армии обороны Израиля. Там отметили, что ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне и в нескольких других местах, необходимых для защиты, чтобы обеспечить безопасность общины Голанских высот и граждан Израиля.

"Подчеркиваем, что ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии. Армия обороны Израиля будет продолжать действовать столько, сколько будет необходимо, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Голанские высоты, захваченные Израилем во время войны 1967 года, считаются им частью собственной территории. Однако большинство стран мира признают эти земли сирийскими. Сейчас израильские войска зашли в районы, которые официально не были провозглашены территорией Израиля.

К слову, ранее Биньямин Нетаньяху приказал израильским военным захватить буферную зону в Сирии после падения режима Башара Асада.