Там все помнят: в Сирии забросали камнями российскую Z-технику
В Сирии мирные жители забросали камнями колонну военной техники России. Машины, который перекидывают из Сирии в Украину, были обозначены буквами Z.
Сирийцы продемонстрировали свое истинное отношение к российской армии, которая уничтожала их страну, а теперь продолжает это делать с Украиной.
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Что случилось
Жители одного из населённых пунктов Сирии заметили колонну российской военной техники с буквами Z и флагами страны-террористки. Когда колонна проходила мимо, сирийцы начали бросать в нее камни.
Таким образом, они показали, что презирают и ненавидят российских военных, которые убили тысячи сирийцев и превратили их города в руины. Напомним, что для того чтобы удержать авторитарный режим Асада, Россия использовала в Сирии химическое оружие, обстреливала жилые дома и больницы.
Сирийцы забросали камнями русскую технику: смотрите видео
Как Россия использует Сирию в войне против Украины
- Сейчас Россия ведет переговоры по опрокидывание наемников из своих баз в Сирии, чтобы хоть как-то улучшить положение на украинском фронте. Эти наемники умеют воевать и имеют опыт.
- Также есть информация, что Россия вывела из Сирии систему С-300 и перекинула ее в Украину. Также известно, что страна-террористка вывела из Сирии уже свыше тысячи русских военных.
- Кроме этого, летом Россия использовала старые сирийские суда, чтобы вывозить краденое в Украину зерно из временно захваченных портов.