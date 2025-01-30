Патовая для России ситуация: как новая власть Сирии унизила Кремль

Российская делегация впервые после свержения Башара Асада прибыла в Сирию для обсуждения сохранения своих военных баз, зато новая власть Сирии начала требовать компенсации. Россия же этого сделать не может.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Кремль также не вернет и сирийского диктатора, разве что мертвым. Новая же власть Сирии чувствует себя уверенно и знает, что может рассчитывать на помощь других стран.

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Россия в патовой ситуации

Политолог отметил, что заявление новой власти Сирии – ожидаемая позиция, ведь сейчас Россия для них фактически пустое место. Новая власть, помимо компенсаций, также требует Асада. Очевидно, что сам он для Владимира Путина не имеет значения.

Главное для Кремля – украденные деньги сирийского диктатора, которые российские власти, вероятно, уже успели забрать себе. Более того, российские власти могут выслать разве что тело Асада, ведь он знает "слишком много" о россиянах, что мог бы рассказать новой власти.

Здесь для России патовая ситуация, потому что они не могут выдать Асада, не могут вернуть деньги. Кроме того, люди, которые сейчас пришли к власти в Сирии – это люди, которых россияне пытались убить, и родственники тех, кого убивали, кого расстреливали из самолетов,

– подчеркнул Рейтерович

По словам политолога, Сирия унизила Россию и знает, что если им нужна будет помощь, например, гуманитарная, то большое количество стран готовы помочь. В частности, Украина готова помочь Сирии продовольствием. Россияне же не могут такого сделать, ведь для них это будет показ слабости.

Напомним, что в Сирии сейчас приостановлено действие Конституции и распущен парламент. Лидера повстанцев Ахмеда аль-Шараа был объявлен президентом в переходный период.