Башара Асада уже нет в Дамаске, – CNN

На фоне наступления сирийских повстанцев на Дамаск президент страны Башар аль-Асад мог сбежать из столицы. Его гвардии также нигде нет по городу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Эту информацию изданию предоставил источник, знакомый с ситуацией.

Интересно Повстанцы захватили важную для Путина Пальмиру, семья Асада сбежала в Москву: что происходит в Сирии

Асад мог покинуть Дамаск

Официальная линия офиса президента Сирии заключается в том, что Асад не сбежал из столицы. Но источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что сирийского главы нет ни в одном из мест, где можно было бы ожидать его найти.

Собеседник отметил, что президентская гвардия Асада больше не размещена на его привычном месте жительства, как это было бы, если бы он был там. Поэтому источник выдвинул предположение, что Башар аль-Асад мог сбежать из Дамаска.

Традиционно эта охрана обеспечивала внутреннюю безопасность Асада. Ожидается, что некоторые члены из этой охраны будут путешествовать с президентом, когда он будет в пути.

Источник также добавил, что повстанцы не имеют надежных разведывательных данных о местонахождении Асада и продолжают свои усилия по его поиску.

В то же время агентство Bne IntelliNews, цитируя турецкие СМИ, ссылающиеся на источники в ОАЭ, утверждает, что Асад мог сбежать в Абу-Даби вместе со своей семьей.

К сирийцам вместо Асада обратился командующий ВС

СМИ также сообщали, что Башар Асад, вероятно, готовил обращение к сирийцам на фоне наступления оппозиции. Однако в конце концов к гражданам обратился командующий вооруженных сил режима Асада.

Он заявил, что "сирийская армия активно проводит операции против террористов в Хаме, Хомсе и Даръа, уничтожая десятки транспортных средств и склады оружия".

Военный также сказал, что сирийские подразделения "усиливают оборону вокруг Дамаска и на юге страны для предотвращения инцидентов, связанных с деятельностью спящих ячеек террористов".