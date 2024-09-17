Россия отправляет сирийцев в штурмы на Луганщине, где они исчезают без вести, – ГУР

Россия использует иностранных наемников в войне против Украины, и отправляет на передовую и в штурмы сирийцев. В частности такие случаи фиксируют на Луганщине.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины. В ведомстве добавили, что сирийцы из таких штурмов не возвращаются, а "исчезают" на Луганщине.

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На Луганщине во время штурмов "исчезают" сирийцы

В разведке сообщили, что Россия активно вербует мужское население в разрушенной и нищей Сирии. Наемникам обещают российские паспорта, высокую зарплату, однако после войны в Украине мало кто из сирийцев вернется за "наградой".

Так, истинное отношение россиян к сирийским наемникам иллюстрируют истории Мохаммеда Мансура и Вахида Мурсала Аль-Шибли. Известно, что граждане Сирии воевали против Украины в составе 488-го мотострелкового полка 114-й мотострелковой дивизии российской оккупационной армии (военная часть 12721).

К примеру, Мансура в июле 2024 года вместе с 14 другими сирийскими наемниками отправился на штурм вблизи города Сватово Луганской области. Силы обороны Украины накрыли огнем оккупантов, которые шли в атаку. Сирийцы запросили эвакуацию, ведь имели многих раненых, однако российское командование приказало продолжать штурм. Мансур, который получил ранения, не выполнил приказ россиян и сбежал с поля боя. Остальные отряда наемников была разбита, а оккупанты оформили их как "пропавших без вести".

Впоследствии история повторилась, но уже с другим гражданином Сирии. Так, 15 сентября в местных сирийских каналах появились сообщения, что в войне против Украины умер Вахид Мурсал Аль-Шибли. Накануне он получил российский паспорт и отправился штурмовать позиции ВСУ на Луганщине вместе с отрядом из 7 наемников. Группу снова разбили, а когда раненые попросили эвакуировать их с поля боя – россияне отказали.

Аль-Шибли умер на Луганщине, поскольку не получил помощь, а судьба других сирийцев остается неизвестной.

Справка. В разведке объяснили, что Россия наладила схему с туристическими фирмами для рекрутинга сирийцев на войну против Украины. Сначала беднякам предлагают работу охранниками в российских нефтяных провинциях, а потом заманивают высокой зарплатой для участия в "мясных штурмах".

Ранее спецназовцы ГУР из группы "Химик" совершили атаку на российскую военную базу в Сирии вблизи Алеппо. Там оккупанты изготавливали и испытывали свои ударные беспилотники.