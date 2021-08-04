В сирийском Дамаске взорвался автобус с военными Асада: фото

В Дамаске произошел взрыв в автобусе, который перевозит сирийских военных. Погиб водитель, еще по меньшей мере три человека получили травмы.

Трагедия произошла возле резиденции гвардии страны – Масакен аль-Харас 4 августа утром. По предварительной информации агентства Sana, взрыв повлекло короткое замыкание.

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СМИ обнародуют различные версии взрыва

Вследствие этого якобы взорвался топливный бак транспортного средства. Водитель погиб на месте. Еще троих пострадавших доставили в больницу. Однако у Xinhua информация другая: сдетонировавшая взрывчатка была прикреплена под автобусом

Очевидцы говорят: видели на месте происшествия гигантский столб черного дыма. Сейчас место инцидента оцепили.

Смотрите фото с места взрыва:

В Сирии продолжается гражданская война

Отметим, что в Сирии продолжается война между повстанцами и режимом Башара Асада. Конфликт начался еще в 2011 году. Главная цель ополченцев – отставка президента Асада и прекращение 50-летней гегемонии. Тем временем диктатор уже переизбрался на четвертый подряд срок.

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