Трагедія сталась біля резиденції гвардії країни – Масакен-аль-Харас 4 серпня вранці. За попередньою інформацією агентства Sana, вибух спричинило коротке замикання.

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ЗМІ оприлюднюють різні версії вибуху

Внаслідок цього начебто вибухнув паливний бак транспортного засобу. Водій загинув на місці. Ще трьох потерпілих доставили до лікарні. Проте у Xinhua інформація інша: здетонувала вибухівка прикріплена під автобусом

Очевидці кажуть: бачили на місці події велетенський стовп чорного диму. Наразі місце інциденту оточили.

Дивіться фото з місця вибуху:

У Сирії триває громадянська війна

Зазначимо, що у Сирії триває війна між повстанцями та режимом Башара Асада. Конфлікт розпочався ще у 2011 році. Головна мета ополченців – відставка президента Асада та припинення 50-річної гегемонії. Тим часом диктатор вже переобрався на четвертий поспіль термін.

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