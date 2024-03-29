Приоритет - сохранить жизнь: главные тезисы из интервью Главнокомандующего Александра Сырского
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины дал большое интервью, где коснулся многих важных тем. В частности, он рассказал детали выхода из Авдеевки и затронул другие резонансные темы.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал ряд важных заявлений в своем интервью. 24 Канал собрал главные тезисы.
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Сырский уже отмечал, что главное – сохранить людей. " Еще одним приоритетом является единство общества, отсутствие политического раздора. Мы должны помнить о трагических страницах нашей истории. Я уверен: Россия никогда не сможет победить нас на поле боя, пока украинцы сохраняют единство и силу духа, Трата энергии на пустые политические споры друг с другом – путь не к поражению, а к гибели. Сырский подчеркнул, что Россия отказывает всем нам в праве на жизнь и это должен понимать каждый украинец, ведь именно поэтому поражение и гибель являются тождественными. Прежде всего Главнокомандующий выразил благодарность союзникам за помощь и поддержку. Однако он отметил, что мы не смогли достичь большего успеха во время Харьковского наступления, потому что нам не хватило ресурсов. Отсутствие ресурсов и необходимого количества боеприпасов дало возможность россиянам закрепиться на Юге Украины, в Запорожской области. По словам Сырского, штурм этих позиций без эффективной поддержки с воздуха стоил нам человеческих потерь и техники. Также он подчеркнул, что мы смогли бы сохранить позиции в Авдеевке, если бы у нас было достаточное количество ПВО и артиллерийских снарядов. В то же время Сырский отметил, что это – не претензия, а констатация факта. Главнокомандующий объяснил, где делись фортификации, которые должны были сдержать врага возле Авдеевки. Он сказал, что нам удалось остановить противника неподалеку от города, используя позиции, которые оборудовали во время боя. Основная линия фортификационных сооружений оборудована и размещена значительно дальше, в глубине нашей обороны. Сейчас идет подготовка мощных линий обороны почти на всех угрожающих направлениях, Он пояснил, что возведение фортификационных сооружений является одним из приоритетов, ведь подготовленные укрепления сохраняют жизнь наших воинов. Главнокомандующий ВСУ прокомментировал информацию о подготовке нового наступления россиян. По его словам, мы не можем игнорировать любую информацию об этом, поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую вероятность. В частности, проводят комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливают комплексную систему заграждений, проводят планирование применения наших войск в случае таких действий. Сырский отметил, что мы уже имеем опыт боевых действий в Харьковской области. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом, В то же время он подчеркнул, что каждая операция – уникальна. Главнокомандующий рассказал, что силы из Авдеевки отвели, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Враг смог продвигаться вперед потому, что нарушил нашу оборону постоянными бомбардировками. Также ощущалась нехватка артиллерийских боеприпасов. Поэтому для того, чтобы избежать окружения и сохранить жизни людей, было принято решение отойти от позиций. Главнокомандующий ВСУ отметил, что те граждане, которые приходят в армию после мобилизации, не попадают сразу на фронт, кроме определенных исключений, например, когда у человека уже есть боевой опыт. Подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные воинские части и центры. Сырский уточнил, что количество людей, которые проходят такое обучение, на февраль текущего года составила 84 процента от общего количества мобилизованных. Только после этого их могут направить в воинскую часть. Сырский рассказал, что сейчас происходит пересмотр численности определенных частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности. Это позволило высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части. В то же время он отметил, что необходимо воздерживаться от крайностей, ведь во всех армиях мира есть личный состав, который не участвует в боевых действиях, но обеспечивает боевые подразделения. Сырский сказал, что после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Надо учитывать то, что люди – не работы. Они истощаются физически и психологически, особенно в условиях боевых действий, По словам Сырского, по состоянию на сегодня уже запущен процесс ротации воинских частей на линии фронта, что позволяет восстановить боеспособность не только техники, но и обеспечить отдых и восстановление наших военнослужащих. Для обеспечения этого процесса нам нужны люди. Именно поэтому хотел бы, чтобы каждый мужчина призывного возраста в Украине осознавал: от его воли и действий зависит, чтобы Украина выстояла, В то же время он отметил, что этот процесс не ограничивается только деятельностью ТЦК. Сырский объяснил, что это целый комплекс вопросов, который содержит обучение людей, их надлежащую экипировку и обеспечение. Такие усилия охватывают также меры по социальной защите военнослужащих и членов их семей. Александр Сырский заявил, что в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Он также отметил, что российские пропагандисты пытаются использовать видео с пленными воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев. Комментируя увольнение своего предшественника, генерал Сырский подчеркнул, что если президент страны в активную фазу войны принял такое решение, на это были веские причины. По словам Главнокомандующего, изменения в руководстве ВСУ предусматривают отработку алгоритмов работы органов военного управления на всех уровнях. От четкой и слаженной работы соединений по всей вертикали зависит не только успех каждой из военных операций, но и жизни людей. По словам Главнокомандующего, мы меняем тактику действий и на море. Он отметил эффективность атак безэкипажных дронов на корабли противника. Он подчеркнул, что Украина целенаправленно уничтожает российский Черноморский флот и продолжит это делать. После назначения Сырского на должность Главнокомандующего начали распространяться тревожные настроения. Мол, Украина теряет позиции. Однако он объяснил, что сейчас происходит на фронте. В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество утраченных, По его словам, ситуация действительно непростая, но на фронте она не бывает иной. В то же время россияне не могут продвинуться на стратегических направлениях.
Сырский назвал приоритеты
– пояснил Главнокомандующий.
Сырский о помощи от партнеров
Сырский о фортификации возле Авдеевки
– подчеркнул он.
Харьков станет для них роковым городом, - Сырский
– сказал он.
Как Сырский принял решение выйти из Авдеевки
Мобилизованные граждане не попадают сразу на фронт
Происходит пересмотр численности частей
Нужно ли нам мобилизовать 500 тысяч человек
– подчеркнул Головко.
Нам нужны люди, - Сырский
– подчеркнул Главнокомандующий.
Главнокомандующий рассказал, сколько наших воинов попали в плен при отходе от Авдеевки
Сырский прокомментировал отставку Залужного
Сырский об изменении тактики в море
Ситуация на фронте сложная
– сказал военный.
Сырский уже отмечал, что главное – сохранить людей. "
Еще одним приоритетом является единство общества, отсутствие политического раздора.
Мы должны помнить о трагических страницах нашей истории. Я уверен: Россия никогда не сможет победить нас на поле боя, пока украинцы сохраняют единство и силу духа,
Трата энергии на пустые политические споры друг с другом – путь не к поражению, а к гибели.
Сырский подчеркнул, что Россия отказывает всем нам в праве на жизнь и это должен понимать каждый украинец, ведь именно поэтому поражение и гибель являются тождественными.
Прежде всего Главнокомандующий выразил благодарность союзникам за помощь и поддержку. Однако он отметил, что мы не смогли достичь большего успеха во время Харьковского наступления, потому что нам не хватило ресурсов.
Отсутствие ресурсов и необходимого количества боеприпасов дало возможность россиянам закрепиться на Юге Украины, в Запорожской области. По словам Сырского, штурм этих позиций без эффективной поддержки с воздуха стоил нам человеческих потерь и техники.
Также он подчеркнул, что мы смогли бы сохранить позиции в Авдеевке, если бы у нас было достаточное количество ПВО и артиллерийских снарядов.
В то же время Сырский отметил, что это – не претензия, а констатация факта.
Главнокомандующий объяснил, где делись фортификации, которые должны были сдержать врага возле Авдеевки.
Он сказал, что нам удалось остановить противника неподалеку от города, используя позиции, которые оборудовали во время боя.
Основная линия фортификационных сооружений оборудована и размещена значительно дальше, в глубине нашей обороны. Сейчас идет подготовка мощных линий обороны почти на всех угрожающих направлениях,
Он пояснил, что возведение фортификационных сооружений является одним из приоритетов, ведь подготовленные укрепления сохраняют жизнь наших воинов.
Главнокомандующий ВСУ прокомментировал информацию о подготовке нового наступления россиян. По его словам, мы не можем игнорировать любую информацию об этом, поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую вероятность.
В частности, проводят комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливают комплексную систему заграждений, проводят планирование применения наших войск в случае таких действий.
Сырский отметил, что мы уже имеем опыт боевых действий в Харьковской области.
Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом,
В то же время он подчеркнул, что каждая операция – уникальна.
Главнокомандующий рассказал, что силы из Авдеевки отвели, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Враг смог продвигаться вперед потому, что нарушил нашу оборону постоянными бомбардировками.
Также ощущалась нехватка артиллерийских боеприпасов.
Поэтому для того, чтобы избежать окружения и сохранить жизни людей, было принято решение отойти от позиций.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что те граждане, которые приходят в армию после мобилизации, не попадают сразу на фронт, кроме определенных исключений, например, когда у человека уже есть боевой опыт.
Подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные воинские части и центры.
Сырский уточнил, что количество людей, которые проходят такое обучение, на февраль текущего года составила 84 процента от общего количества мобилизованных. Только после этого их могут направить в воинскую часть.
Сырский рассказал, что сейчас происходит пересмотр численности определенных частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности. Это позволило высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части.
В то же время он отметил, что необходимо воздерживаться от крайностей, ведь во всех армиях мира есть личный состав, который не участвует в боевых действиях, но обеспечивает боевые подразделения.
Сырский сказал, что после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена.
Надо учитывать то, что люди – не работы. Они истощаются физически и психологически, особенно в условиях боевых действий,
По словам Сырского, по состоянию на сегодня уже запущен процесс ротации воинских частей на линии фронта, что позволяет восстановить боеспособность не только техники, но и обеспечить отдых и восстановление наших военнослужащих.
Для обеспечения этого процесса нам нужны люди. Именно поэтому хотел бы, чтобы каждый мужчина призывного возраста в Украине осознавал: от его воли и действий зависит, чтобы Украина выстояла,
В то же время он отметил, что этот процесс не ограничивается только деятельностью ТЦК. Сырский объяснил, что это целый комплекс вопросов, который содержит обучение людей, их надлежащую экипировку и обеспечение. Такие усилия охватывают также меры по социальной защите военнослужащих и членов их семей.
Александр Сырский заявил, что в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Он также отметил, что российские пропагандисты пытаются использовать видео с пленными воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев.
Комментируя увольнение своего предшественника, генерал Сырский подчеркнул, что если президент страны в активную фазу войны принял такое решение, на это были веские причины.
По словам Главнокомандующего, изменения в руководстве ВСУ предусматривают отработку алгоритмов работы органов военного управления на всех уровнях. От четкой и слаженной работы соединений по всей вертикали зависит не только успех каждой из военных операций, но и жизни людей.
По словам Главнокомандующего, мы меняем тактику действий и на море. Он отметил эффективность атак безэкипажных дронов на корабли противника.
Он подчеркнул, что Украина целенаправленно уничтожает российский Черноморский флот и продолжит это делать.
После назначения Сырского на должность Главнокомандующего начали распространяться тревожные настроения. Мол, Украина теряет позиции. Однако он объяснил, что сейчас происходит на фронте.
В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество утраченных,
По его словам, ситуация действительно непростая, но на фронте она не бывает иной.
В то же время россияне не могут продвинуться на стратегических направлениях.