Приоритет - сохранить жизнь: главные тезисы из интервью Главнокомандующего Александра Сырского

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины дал большое интервью, где коснулся многих важных тем. В частности, он рассказал детали выхода из Авдеевки и затронул другие резонансные темы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал ряд важных заявлений в своем интервью. 24 Канал собрал главные тезисы.

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