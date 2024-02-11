Ходжес заявил, что для россиян Сырский станет "неприятным сюрпризом" на поле боя

Накануне Владимир Зеленский назначил Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ. Бен Ходжес считает, что он станет для россиян "неприятным сюрпризом" на поле боя.

Соответствующим мнением поделился экс-командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес. Он добавил, что наше государство сделало сложную замену командующих. Собственно, Владимир Зеленский заменил Валерия Залужного на Александра Сирского на должности Главнокомандующего ВСУ.

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Это было сложное решение, – Ходжес

По словам Бена Ходжеса, увольнение Валерия Залужного – сложное решение для Владимира Зеленского. Ведь генерал был эффективным командующим, который пользовался уважением как среди солдат, так и общества. И которого хорошо знали и уважали союзники.

В то же время, по словам Ходжеса, сейчас Владимир Зеленский ответственный за все, и что это прерогатива главы государства.

Особенно в демократическом обществе – иметь на позиции командующего человека, который, по его мнению, предоставляет наибольший шанс Украине на победу. Александр Сырский, конечно же, является офицером, которого выбрал Президент, чтобы тот взял на себя командование украинскими Вооруженными Силами. Это не конкурс красоты и не соревнование за популярность,

– подчеркнул Ходжес.

Он отметил, что Владимир Зеленский выбрал офицера, которого считает более уместным "для этой фазы войны". По его словам, Александр Сырский – боец, у которого есть опыт, и он крутой.

И я думаю, что россияне совсем несчастливы видеть во главе Вооруженных Сил Украины еще одного выдающегося командующего,

– подчеркнул он.

Сырский – волевой командир

Это подчеркнул бывший глава британского контингента в Афганистане, полковник Ричард Кэмп. По его мнению, Александр Сырский – "именно тот командир, который сейчас нужен Украине".

Залужный – чрезвычайно популярный и способный генерал. Но я также встречался с Сырским и сказал бы о нем то же самое. Возможно, он не имеет такой же популярности, но он очень способный генерал. Он сильный командир, который будет сопротивляться любым попыткам союзников направить его по пути, который он не поддерживает. Как генерал он очень профессиональный и целеустремленный,

– подчеркнул Кемп.

По словам Кемпа, Александр Сырский – "очень умный, сосредоточенный и уверенный в себе" генерал. Он добавил, что хоть новый Главнокомандующий ВСУ учился в советской военной системе, он в украинской армии начал внедрять методы командования НАТО. И что это – важная составляющая успехов нашего государства в 2022 году.