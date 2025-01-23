Не хочу диктатуры, как в КНДР, – Сырский высказался о цензуре в военное время

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что считает цензуру необходимой во время войны. При этом он подчеркнул, что не имеет в виду северокорейский сценарий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сырского для "Радио Байрактар". По словам главнокомандующего ВСУ, даже закон о военном положении, который сейчас действует в Украине, содержит много соответствующих ограничений.

Читайте также У меня всю жизнь было предчувствие, что когда-то будет война, – Сирский

Сырский о необходимости цензуры

Александр Сырский объяснил, что, несмотря на цензуру, людям надо говорить о реальной ситуации, чтобы не было резкой разницы между фронтом и тылом.

Я не хочу ввести такую диктатуру, как в Северной Корее, я просто хочу сказать, что не мы же первые воюем в мире – войны происходят и сложился определенный комплекс действий, которые надо обязательно выполнять,

– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

По его словам, цензура особенно важна в современных условиях, когда информация становится доступной фактически для всех.

В качестве примера Сырский вспомнил операции ВСУ в Харьковской и Курской областях. Тогда благодаря тишине в эфире россияне думали, что украинская армия уже не способна на активные боевые действия.

К слову, в новом интервью Александр Сырский также проанализировал операцию ВСУ в Курской области. По его словам, это наступление значительно мотивировало личный состав военнослужащих, подняло настроение не только в войсках, но и в обществе, а также дало надежду, что эта операция будет не последней.