В Украину из Румынии прибыла система Patriot

Система Patriot из Румынии, как стало известно в четверг, 3 октября, прибыла в Украину. Это признали представители обеих стран.

Об этом вечером 2 октября сообщил президент Зеленский, а затем информацию подтвердили журналисты "Радио Свобода" в Министерстве обороны Румынии.

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Patriot от Румынии уже в Украине

Я благодарю каждую страну, которая помогает нам с ПВО. Особое спасибо Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности – мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив "Шахеды" и ракеты,

– написал Владимир Зеленский.

О передаче ЗРК Patriot стало известно после того, как россияне атаковали припортовые и приграничные объекты в Измаильском районе Одесской области. Румыния во время этой атаки поднимала свою авиацию.

"Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину", – сказал журналистам в четверг, 3 октября, представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину.

Румынские власти приняли решение о передаче системы в сентябре 2024 года.