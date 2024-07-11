В Польше заработала система противоракетной обороны НАТО, – Столтенберг

В Польше начал функционирование новый американский объект противоракетной обороны Aegis Ashore. Он является частью большего противоракетного щита НАТО.

База Aegis Ashore предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет в полете. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте НАТО, передает 24 Канал.

Читайте также Имеет право на защиту: в НАТО выступили за предоставление Украине возможности бить по территории России

В Польше начала работу противоракетная система НАТО

В НАТО отметили, что миссия противоракетной обороны Альянса заключается в защите европейского населения, территории и сил НАТО от растущей угрозы, которую составляют баллистические ракеты.

Это важный шаг для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться от растущей угрозы баллистических ракет,

– заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, баллистические ракеты широко использовались в войне в Украине и на Ближнем Востоке.

Как оборонный Альянс мы не можем игнорировать эту угрозу. Противоракетная оборона является важным элементом основной задачи НАТО по коллективной обороне,

– подчеркнул Столтенберг.

База Aegis Ashore является ключевым компонентом "Усиленных оперативных возможностей" противоракетной обороны НАТО, провозглашенных главами государств и правительств стран Альянса на Вашингтонском саммите.

В Альянсе также добавили, что элементами противоракетного щита НАТО являются два американских объекта Aegis Ashore в Польше и Румынии, эсминцы ВМС США в Испании и радар раннего предупреждения в турецком Кюречике.

К слову, ранее также стало известно, что правительства США и ФРГ договорились, что Соединенные Штаты разместят крылатые ракеты большой дальности Tomahawk в Германии. Эти крылатые ракеты имеют дальность полета до 2500 километров и в основном используются для поражения наземных целей.