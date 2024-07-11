База Aegis Ashore призначена для виявлення, відстеження та перехоплення балістичних ракет у польоті. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті НАТО, передає 24 Канал.
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У Польщі почала роботу протиракетна система НАТО
В НАТО зазначили, що місія протиракетної оборони Альянсу полягає в захисті європейського населення, території та сил НАТО від зростаючої загрози, яку становлять балістичні ракети.
Це важливий крок для трансатлантичної безпеки та здатності НАТО захищатися від зростаючої загрози балістичних ракет,
– заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, балістичні ракети широко використовувалися у війні в Україні та на Близькому Сході.
Як оборонний Альянс ми не можемо ігнорувати цю загрозу. Протиракетна оборона є важливим елементом основного завдання НАТО щодо колективної оборони,
– наголосив Столтенберг.
В Альянсі також додали, що елементами протиракетного щита НАТО є два американські об'єкти Aegis Ashore в Польщі та Румунії, есмінці ВМС США в Іспанії та радар раннього попередження в турецькому Кюречику.
До слова, раніше також стало відомо, що уряди США та ФРН домовились, що Сполучені Штати розмістять крилаті ракети великої дальності Tomahawk у Німеччині. Ці крилаті ракети мають дальність польоту до 2500 кілометрів та здебільшого використовуються для ураження наземних цілей.