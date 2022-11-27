В НАТО началось "отфутболивание" систем ПВО Patriot: дойдут ли они до Украины
В НАТО не совсем понимают, кто должен решить вопрос передачи систем ПВО Patriot Украине. Столтенберг говорит о Германии, а Германия о НАТО.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. Ранее сообщалось о том, что в Офисе Президента отреагировали на предложение передачи ПВО Patriot.
Важно Польша хочет передать Украине системы ПВО Patriot: Германия заявила, что это пока невозможно
Системы ПВО НАТО
Киричевский отметил, что есть заблуждение, будто бы системы ПВО НАТО способны сбить все, что летит. Это не так, да и систем ПВО у НАТО практически нет. Это вооружение, принадлежащее странам-членам НАТО.
ПВО НАТО – это просто сборная солянка всего того, чем располагает НАТО. На балансе НАТО находятся несколько самолетов, а также центр управления объединенной системы ПВО. Это единственная система ПВО, которая находится в распоряжении НАТО, как блока,
– заметил военный эксперт Defence Express.
Киричевский о том, дойдут ли до Украины системы ПВО Patriot: смотрите видео
Дорогостоящая ПВО Patriot
Он продолжил, что на самом деле система ПВО Patriot дорогостоящая в обслуживании. Кроме того, там непростое программное обеспечение, которое нужно настраивать. Поэтому для Украины даже лучше будет получить больше более дешевых средств ПВО, их эффективность будет выше.
"Судя по стоимости зенитных ракет к этим системам, она превратилась в белого слона. В плане сдерживания да, а вот в плане затрат – нет", – подчеркнул Киричевский.
Воздушные силы ВСУ: последние новости
- Украина постоянно говорит миру, какая техника и оружие нужны ВСУ для успешной работы. Воздушные силы, как никто другой, очень нуждаются в мощном вооружении, чтобы защитить небо над нашей страной.
- Украина может получить зенитно-ракетные системы Patriot, которые Германия хочет передать Польше, поскольку Варшава предлагает эти системы ПВО отдать нам. В Воздушных силах ВСУ считают, что эти системы могли бы защитить как украинскую территорию, так и европейское небо.
- В последнее время Россия атакует Украину меньшим количеством дронов-камикадзе. Это может свидетельствовать о том, что у россиян пока уменьшилось количество иранских беспилотников.