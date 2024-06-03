"Предложение на стадии анализа": Румыния обсуждает возможность передать Украине систему Patriot

В Румынии обсуждают возможность передать Украине систему ПВО Patriot. Сейчас это предложение на стадии анализа.

Об этом в интервью заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Он добавил, что сначала эту идею должны рассмотреть специалисты, а уже потом – примет руководство страны.

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В Румынии обсуждают возможность передать Patriot

Чолаку в интервью заявил, что румынские чиновники обсуждают идею поставок Украине современной системы обороны Patriot. Впрочем, сначала специалисты должны провести детальный анализ и найти лучшее решение, которое не повлияет на безопасность самой Румынии. После этого решение о передаче системы ПВО должен одобрить Высший совет национальной обороны Румынии.

Итак, в настоящее время предложение находится на стадии анализа,

– заявил Чолаку.

Премьер-министр Румынии отметил, что не собирается также публично обсуждать детали этого вопроса. Чолаку добавил, что раскрытие некоторых моментов "может навредить отношениям с партнерами по НАТО и безопасности Румынии".

"Я знаю, что это интересная тема. Я бы создал "срочные новости", но я думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать таких вещей в столь важных вопросах. Я твердо убежден, что решение не будет таким, что ослабит безопасность Румынии", – добавил румынский премьер.



Как системы Patriot помогают украинским защитникам / Инфографика 24 Канала

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Германия передает Украине еще одну систему Patriot

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 31 мая сообщила, что ее страна передаст еще одну систему ПВО Patriot Украине. Кроме того, Германия также выделит дополнительные 500 миллионов евро на другую военную помощь.

"Укрепление противовоздушной обороны Украины остается крайне важным. Германия предоставляет еще одну систему Patriot и дополнительные 500 миллионов евро. Вместе мы должны поддерживать нашу непоколебимую поддержку и преданность", – подчеркнула Бербок.

Руководительница немецкого МИД также добавила, что российская агрессия и провокации Путина на границах ЕС и НАТО требуют непоколебимого единства.