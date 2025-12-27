"Невидимый щит" против БпЛА: Польша представила инновационную оборонную систему

Польша разработала электромагнитную систему против атак вражеских дронов. Она может "поджарить" БпЛА за считанные секунды.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на TVP World.

Как работает новая польская система против БпЛА?

Команда Гданьского политехнического университета разработала новую противодронную систему STRATUS. Инновационная технология использует мощные электромагнитные импульсы, которые нарушают работу беспилотников и выводят из строя электронные компоненты летательных аппаратов.

Система STRATUS применяет короткие электромагнитные импульсы высокой мощности вместо огнестрельного оружия или перехватчиков. Эта разработка позволит почти мгновенно вывести из строя БпЛА без взрывов и физического поражения.

Основой новейшей оборонной системы является современный электромагнитный эффектор, который генерирует мощные и точно направленные импульсы. Разработчики говорят, что главным вызовом было не создание импульса, а контроль над высоким напряжением и плотностью энергии, чтобы обеспечить при этом безопасную работу системы.

Разработчики убеждены, STRATUS будет особенно активной для защиты критической инфраструктуры страны, в частности аэропортов, электростанций и портов. Также эта система может обеспечивать защиту во время массовых мероприятий, где традиционная борьба с дронами не подойдет.

Эксперты сравнивают STRATUS с "невидимым щитом", поскольку она выводит БпЛА из строя электронным путем, а не сбивает их физически. Технология уже прошла успешное лабораторное и контролируемое испытание. Однако система еще не введена в эксплуатацию.

По данным издания, Национальный центр исследований и развития Польши выделил более 21 миллиона злотых, что эквивалентно 5 миллионам евро, на разработку инновационных оборонных технологий.

Первые элементы системы уже установили на польской границе с Беларусью – уже с января 2026 года они начнут выявлять и нейтрализовать беспилотные летательные аппараты. Один из радаров расположили на смотровой башне вблизи города Крынки, а данные системы будут поступать в центр электронного наблюдения в Белостоке.

