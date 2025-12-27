Про це розповідає 24 Канал із посиланням на TVP World.

Як працює нова польська система проти БпЛА?

Команда Гданського політехнічного університету розробила нову протидронову систему STRATUS. Інноваційна технологія використовує потужні електромагнітні імпульси, які порушують роботу безпілотників та виводять з ладу електронні компоненти літальних апаратів.

Система STRATUS застосовує короткі електромагнітні імпульси високої потужності замість вогнепальної зброї чи перехоплювачів. Ця розробка дозволить майже миттєво вивести з ладу БпЛА без вибухів та фізичного ураження.

Основою новітньої оборонної системи є сучасний електромагнітний ефектор, який генерує потужні та точно спрямовані імпульси. Розробники кажуть, що головним викликом було не створення імпульсу, а контроль над високою напругою та щільністю енергії, аби забезпечити при цьому безпечну роботу системи.

Розробники переконані, STRATUS буде особливо активною для захисту критичної інфраструктури країни, зокрема аеропортів, електростанцій та портів. Також ця система може забезпечувати захист під час масових заходів, де традиційна боротьба із дронами не підійде.

Експерти порівнюють STRATUS із "невидимим щитом", оскільки вона виводить БпЛА з ладу електронним шляхом, а не збиває їх фізично. Технологія вже пройшла успішне лабораторне та контрольоване випробування. Однак система ще не введена в експлуатацію.

За даними видання, Національний центр досліджень і розвитку Польщі виділив понад 21 мільйон злотих, що еквівалентно 5 мільйонам євро, на розробку інноваційних оборонних технологій.

Перші елементи системи вже встановили на польському кордоні із Білоруссю – вже з січня 2026 року вони почнуть виявляти та нейтралізувати безпілотні літальні апарати. Один із радарів розташували на оглядовій вежі поблизу міста Кринки, а дані системи надходитимуть до центру електронного спостереження в Білостоці.

