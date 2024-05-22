Минобороны запустило "Военный ассистент" для защитников: как работает система

Минобороны в апреле запустило онлайн-платформу "Военный ассистент" для защитников. Она предусматривает, что военнослужащие упрощенно будут подавать официальные документы.

Заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер рассказал в эфире телемарафона, что система должна облегчить работу военным. В частности, по формированию и заведения рапортов, пишет 24 Канал.

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Что известно о "Военном ассистенте"

Заместитель министра объяснил, что работу провели совместно с Генштабом ВСУ.

Заведено более 80 стандартизированных рапортов по ряду вопросов прохождения службы. Стандартизированность предусматривает даже поля и отступления, которые нужно сделать военному, создать рапорт и занести его в свое подразделение,

– рассказал Станислав Гайдер.

По его словам, Министерство получило:

в апреле 2024 года – 51 тысячу загрузок;

в мае – уже будет превышение плана.

Заместитель Рустема Умерова добавил, что проект – часть большей системы, в которой сейчас работают IT-специалисты министерства для запуска системы Армия+, где рапорты будут электронные.

Станислав Гайдер заверил, что они получили практически 90% положительных отзывов.

"Если мы говорим о предложениях, которые нам звучали, то военнослужащие говорили, какие бы еще они хотели рапорты изменить. Некоторые военные говорили: "Давайте изменим саму систему рапортов и сделаем ее более инновационной, где не надо вообще рапорт писать, а только определять, что именно нужно выбирать пунктами и он автоматически бы генерировал рапорт". И именно над этим мы сейчас работаем", – объяснил чиновник.

Заместитель министра обороны заверил, что система имеет абсолютно типичную защиту, ведь там военнослужащий не регистрируется. Он просто заходит и загружает нужную информацию.

Коротко о системе "Военный ассистент"