Заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер розповів в ефірі телемарафону, що система має полегшити роботу військовим. Зокрема, щодо формування та заведення рапортів, пише 24 Канал.

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Що відомо про "Військового асистента"

Заступник міністра пояснив, що роботу провели спільно з Генштабом ЗСУ.

Заведено понад 80 стандартизованих рапортів з низки питань проходження служби. Стандартизованість передбачає навіть поля і відступи, які потрібно зробити військовому, створити рапорт та занести його у свій підрозділ,

– розповів Станіслав Гайдер.

За його словами, Міністерство отримало:

у квітні 2024 року – 51 тисячу завантажень;

у травні – вже буде перевищення плану.

Заступник Рустема Умєрова додав, що проєкт – частина більшої системи, в якій зараз працюють IT-спеціалісти міністерства для запуску системи Армія+, де рапорти будуть електронні.

Станіслав Гайдер запевнив, що вони отримали практично 90% позитивних відгуків.

"Якщо ми говоримо про пропозиції, які нам лунали, то військовослужбовці казали, які б ще вони хотіли рапорти змінити. Деякі військові казали: "Давайте змінимо саму систему рапортів і зробимо її більш інноваційною, де не треба взагалі рапорт писати, а тільки визначати, що саме потрібно вибирати пунктами й він автоматично б генерував рапорт". І саме над цим ми зараз працюємо", – пояснив посадовець.

Заступник міністра оборони запевнив, що система має абсолютно типовий захист, адже там військовослужбовець не реєструється. Він просто заходить і завантажує потрібну інформацію.

Коротко про систему "Військовий асистент"