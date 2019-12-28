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      Система не меняется – эксперт о назначении Венедиктовой в ГБР

      Актуальное интервью 27 Читати новину українською

      О назначении Ирины Венедиктовой исполняющим обязанности председателя Государственного бюро расследований и судьбу тех, кого Украина выдаст России в рамках очередного обмена в эфире 24 канала рассказал политолог Тарас Семенюк.

      О назначении Венедиктовой в ГБР

      29 декабря Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности Ирину Венедиктову.

      Обратите внимание! Что известно об Ирине Венедиктовой, которая возглавила ГБР

      Накануне Зеленский подписал законопроект №2116 о внесении правок в закон о Государственном бюро расследований. Эти правки позволят продолжить расследование дел Майдана, перезапустить ГБР и уволить все руководство органа.

      Кто такая Ирина Венедиктова?
      Венедиктова прошла в Верховную Раду по партийному списку "Слуги народа", в котором была под №3. Она – доктор юридических наук. В парламенте возглавлял правовой комитет. В 2015 году подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины, но провалила участие в конкурсе.

      – Орган не может быть абсолютно независимым, когда руководителя назначают с Банковой, если это человек из президентской фракции. Это ничем не отличается от действий Порошенко. С точки зрения институционального управления система пока не меняется.

      Такие правоохранительные институты как ГБР, НАБУ и ГПУ должны быть абсолютно независимыми от влияния политиков, в частности главы государства. Очевидно, что председатель должен избираться на основе открытого конкурса и профессиональных знаний, а не по политическим назначениям.

      – Так, Венедиктову избрали исполняющим обязанности председателя ГБР временно. Однако есть достаточно времени, чтобы повлиять на определенные дела или запустить некоторые процессы, которые касаются расследований.

      Ірина Венедіктова
      Ирина Венедиктова

      – Возможно, ее ( Ирину Венедиктову, – 24 канал) впоследствии назначат начальником ГБР на постоянной основе, дадут полную власть. Но исполняющий обязанности – это тоже должность, это определенные полномочия и определенное влияние. Ведь Государственное бюро расследований занимается, в частности, делами топ-чиновников.

      – Венедиктова может быть человеком Андрея Богдана. Он может иметь определенное влияние или какие-то стратегические планы относительно влияния на правоохранительную организацию. Поэтому сейчас нам остается следить за работой ГБР и оценивать ее.

      О судьбе пленных, которых Украина отдаст России

      Вероятно, что очередной обмен пленными должен состояться уже 29 декабря. Украина может отдать оккупантам: обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году, подозреваемых в причастности к захвату здания МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года и фермера, которого обвиняют в гибели 10 украинских военных. Семенюк считает, что в России этих людей не ждет широкий выбор самореализации.

      Больше про мнение политолога относительно будущего лиц, которых Украина выдаст РФ – читайте здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Ирина Венедиктова Государственное бюро расследований Андрей Богдан Обмен пленными
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