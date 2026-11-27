В эксклюзивном интервью для 24 Канала военный эксперт Роман Свитан проанализировал новую стратегию ВСУ по уничтожению российских тылов.

Украина все более систематично наносит удары по военному потенциалу России не только непосредственно на фронте. Под прицелом оказываются предприятия, снабжающие оккупантов топливом, пусковые установки баллистических ракет и военные объекты, расположенные вдали от линии боевого столкновения. Такие удары постепенно создают для российской армии проблемы, которые невозможно решить простым перебросом резервов.

В то же время меняются и возможности самих Сил обороны – украинские дроны проникают все глубже, а отечественные ракеты приобретают новые характеристики и большую дальность. Специально для 24 Канала военный эксперт Роман Свитан проанализировал, как это влияет на способность России вести войну и почему оккупантам становится все сложнее защищать свои военные объекты.

Влияние уничтожения НПЗ на армию оккупантов

Украинские силы обороны перешли к планомерному уничтожению логистических цепочек и объектов энергогенерации противника. Одним из ключевых направлений стала Ростовская группа нефтепереработки, в которую входят заводы в Славянске-на-Кубани, Афипском, Ильском и Новошахтинске.

Каждое из этих предприятий перерабатывало около 7–8 миллионов тонн нефти. Именно они обеспечивали топливом российскую группировку на юго-восточном участке фронта.

По словам военного эксперта Романа Свитана, после поражения Волгоградского НПЗ, который мог бы частично компенсировать потери, все пять ключевых заводов, снабжающих российскую армию, оказались поражены.

Это создает критическую проблему для оккупантов именно сейчас, во время их попыток проводить осенние наступательные операции.

Российская бронетехника нуждается в огромных объемах дизельного топлива, дефицит которого становится все более ощутимым из-за постоянных ударов по нефтеперерабатывающим мощностям и резервуарам хранения.

Свитан об уничтожении российской экономики и логистики: смотрите видео

ВСУ уничтожают "Искандеры"

Параллельно с ударами по экономике ВСУ демонстрируют высокую эффективность в уничтожении вражеских средств террора. Особого внимания заслуживает успешная охота на пусковые установки баллистических ракет "Искандер".

Общий парк этих установок в России составляет чуть более сотни единиц, из которых на украинском театре боевых действий задействовано около 50–60.

За последний месяц украинским защитникам удалось уничтожить до десятка пусковых установок "Искандер", что составляет почти 10 % от их общего количества. Эта динамика является крайне позитивной, поскольку темпы уничтожения значительно превышают возможности российского военно-промышленного комплекса по их производству.

Успех обусловлен увеличением дальности оперативного управления украинскими дронами и внедрением новых систем связи, которые позволяют эффективно работать на глубине до 200 километров.

Россияне вынуждены оттягивать пусковые установки дальше от фронта, однако украинские силы планируют увеличить радиус поражения до 300 километров, что практически нивелирует возможность применения "Искандеров" по территории Украины.

Эволюция украинских "Нептунов"

Настоящим прорывом в возможностях украинских сил стало наращивание производства и модернизация крылатых ракет "Нептун". Благодаря изменениям в подходах к управлению и финансированию производство этих ракет значительно выросло. Базовая версия Р-360 с дальностью до 300 километров и боевой частью весом 150 килограммов получила существенное развитие.

Сегодня ВСУ активно применяют модернизированную версию с конформными баками, что позволило увеличить дальность поражения до 500–600 километров. Именно такими ракетами был нанесен удар по аэродрому Мариновка в Волгоградской области, где удалось уничтожить вражеские системы противовоздушной обороны.

Кроме того, разрабатывается модификация Р-360Л с дальностью около 1000 километров и боевой частью, увеличенной до 250 килограммов, что по мощности сопоставимо с авиационной бомбой ФАБ-250.

Кстати, именно ракетами "Длинный Нептун" Силы обороны поразили Крымский мост в ноябре этого года.