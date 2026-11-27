Україна дедалі системніше б'є по військових можливостях Росії не лише безпосередньо на фронті. Під прицілом опиняються підприємства, які забезпечують окупантів пальним, пускові установки балістичних ракет та військові об'єкти далеко від лінії бойового зіткнення. Такі удари поступово створюють для російської армії проблеми, які неможливо розв'язати простим перекиданням резервів.

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Водночас змінюються й можливості самих Сил оборони – українські дрони дістають дедалі глибше, а вітчизняні ракети отримують нові характеристики та більшу дальність. Спеціально для 24 Каналу військовий експерт Роман Світан проаналізував, як це впливає на здатність Росії вести війну та чому окупантам стає дедалі складніше захищати свої військові об'єкти.

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Вплив знищення НПЗ на армію окупантів

Українські сили оборони перейшли до планомірного знищення логістичних ланцюжків та енергогенерації ворога. Одним із ключових напрямків стала Ростовська група нафтопереробки, до якої входять заводи у Слов'янську-на-Кубані, Афіпському, Ільському та Новошахтинську.

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Кожне з цих підприємств переробляло близько 7 – 8 мільйонів тонн нафти. Саме вони забезпечували паливом російське угруповання на південно-східній ділянці фронту.

За словами військового експерта Романа Світана, після ураження Волгоградського НПЗ, який міг би частково компенсувати втрати, всі п'ять ключових заводів, що живлять російську армію, виявилися ураженими.

Це створює критичну проблему для окупантів саме зараз, під час їхніх спроб проводити осінні наступальні операції.

Російська бронетехніка потребує величезних обсягів дизельного пального, дефіцит якого стає дедалі відчутнішим через постійні удари по нафтопереробних потужностях та резервуарах зберігання.

Світан про знищення російської економіки та логістики: дивіться відео

ЗСУ вибивають "Іскандери"

Паралельно з ударами по економіці, ЗСУ демонструють високу ефективність у знищенні ворожих засобів терору. Особливої уваги заслуговує успішне полювання на пускові установки балістичних ракет "Іскандер".

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Загальний парк цих установок у Росії становить трохи більше сотні одиниць, з яких на українському театрі бойових дій задіяно близько 50 – 60.

Протягом останнього місяця українським захисникам вдалося знищити до десятка пускових установок "Іскандер", що становить майже 10% від їхньої загальної кількості. Ця динаміка є вкрай позитивною, оскільки темпи знищення значно перевищують можливості російського військово-промислового комплексу з їх виробництва.

Успіх зумовлений збільшенням дальності оперативного управління українськими дронами та впровадженням нових систем зв'язку, які дозволяють ефективно працювати на глибині до 200 кілометрів.

Росіяни змушені відтягувати пускові установки далі від фронту, проте українські сили планують збільшити радіус ураження до 300 кілометрів, що практично нівелює можливість застосування "Іскандерів" по території України.

Еволюція українських "Нептунів"

Справжнім проривом у можливостях українських сил стало масштабування виробництва та модернізація крилатих ракет "Нептун". Завдяки змінам у підходах до управління та фінансування, виробництво цих ракет значно зросло. Базова версія Р-360 з дальністю до 300 кілометрів та бойовою частиною 150 кілограмів отримала суттєвий розвиток.

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Сьогодні ЗСУ активно застосовують модернізовану версію з конформними баками, що дозволило збільшити дальність ураження до 500 – 600 кілометрів. Саме такими ракетами було завдано удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області, де вдалося знищити ворожі системи протиповітряної оборони.

Крім того, розробляється модифікація Р-360Л з дальністю близько 1000 кілометрів та збільшеною до 250 кілограмів бойовою частиною, що за потужністю співмірно з авіаційною бомбою ФАБ-250.

До речі, саме ракетами "Довгий Нептун" Сили оборони уразили Кримський міст у листопаді цього року.