Системы ПВО на домах в Москве решают сразу две проблемы Кремля, – эксперт
В Москве начали устанавливать системы ПВО на крышах админзданий. Это вызвало большой резонанс в сети.
Скорее всего, в Кремле преследуют две цели. Об этом 24 Канала ска зав эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс.
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Чего пытается достичь Кремль
С одной стороны, отмечает эксперт, это направлено на москвичей, живущих в другой реальности. Они не чувствуют, что война Россия против Украины продолжается.
Первоочередная задача Путина и Кремля была привить российскому обществу войну как элемент их экзистенциальной жизни на ближайшее время,
– отмечает Ференс.
Они понимали, что если сразу скажут "война", недовольство может быть достаточно серьезным, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Именно поэтому они придумали термин "специальная военная операция", чтобы подавляющее большинство россиян чувствовало себя комфортно, смотрело телеграм-каналы, но в жизни существенно ничего не менялось.
Теперь в публичном пространстве говорят, что это война, это надолго, это священная миссия. И пропаганда только нарастает.
Размещение ПВО, по моему мнению, является сигналом для элитарных частей российского общества: "Все, мы пришли к этапу, когда все должны готовиться к жизни в военном положении. Когда Путин снова скажет о мобилизации – будьте к тому готовы",
– считает кандидат политических наук.
С другой стороны, добавляет он, рост уровня угрозы в контексте эскалации отношений между коллективным Западом и Россией. Кремль будет подавать это в качестве защиты своих граждан от возможных атак НАТО.
"Это было достаточно показательно сделано. Я думаю, они сами забросили эти фотографии с мест размещения этих средств, чтобы пошел определенный резонанс в обществе", – говорит Богдан Ференс.
Россияне усиливают ПВО: что известно
- Очевидно, что в Москве взялись усиливать ПВО. Так, на крыше одного из админзданий столицы появился самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
- В телеграм-каналах появились кадры, на которых можно увидеть, что ЗРК разместили на здании министерства обороны России. На других видео видно, как люди в военной форме с помощью крана затягивают на крышу российскую технику.
- К слову, здание минобороны России расположено ориентировочно в 2 километрах от Кремля.