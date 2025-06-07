Зеленский заявил, что США до сих пор не ответили на предложение Украины купить системы ПВО

Украина до сих пор ожидает ответа от США на предложение Киева приобрести системы противовоздушной обороны для усиления защиты от российских ударов.

Об этом в субботу, 7 июня, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении, передает 24 Канал.

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Что заявил Зеленский о необходимости усиления ПВО

Владимир Зеленский сообщил о работе Украины для того, чтобы усилить ПВО. По его словам, сейчас Киев очень нуждается в конкретных позитивных сигналах со стороны США по этому поводу, и ожидает ответа.

Мы до сих пор ждем ответ на предложение купить системы, которые могут помочь. Конкретные сигналы, а не слова,

– заявил он.

В то же время он выразил благодарность европейским странам за помощь, подчеркнув, что Украина вместе с ними должна достичь результатов и в совместном производстве систем ПВО, а также производстве ракет к ним.

Напомним, еще в апреле он заявил, что Украина готова купить у США "большой пакет" вооружений. На тот момент Киев уже передал американской стороне перечень вооружений, которые готов приобрести, в частности там было по ПВО.

В частности, в разговоре с Трампом Зеленский предлагал, чтобы Украина купила системы Patriot за 15 миллиардов долларов (10 систем) или получила лицензию на их производство. О лицензии он просил как эту, так и предыдущую администрацию.