Россияне серийно оснащают дроны Zala системами уклонения от украинских FPV, – Defense Express

Украинские военные успешно используют зенитные FPV-дроны против российских разведывательных беспилотников, таких как Zala и "Орлан". Однако враг, вероятно, уже нашел способ "уклонения".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Отныне БпЛА противника могут автоматически делать вираж благодаря машинному зрению и искусственному интеллекту.

Смотрите также Дрон-носитель других FPV-дронов: новейшие украинские разработки показали себя во время атаки на Москву

Как враг противодействует зенитным FPV

Поскольку украинские зенитные FPV-дроны эффективно сбивали сотни вражеских беспилотников, противник прибегал к различным способам противодействия. Сначала на уровне теории, обдумывая детекторы и маломощные средства РЭБ.

Впоследствии оккупанты стали реализовать идеи на практике – они ставили камеры заднего обзора для операторов и наносили на свои БпЛА опознавательные знаки Воздушных сил Украины.

В конце концов появилось более "интересное решение", что подтвердило видео с трофейного Zala, оснащенного новой системой "уклонения". По словам специалиста Сергея "Флэша" Бескрестнова, россияне начали выпуск разведывательных дронов Zala с серийно встроенной системой уклонения от зенитных FPV.

Пока рано оценивать эффективность нововведения противника, но стоит отметить – оно действительно сможет несколько уменьшить процент потерь "крыльев".

"Флеш" предполагает, что противодействовать российской разработке можно использованием машинного зрения уже на наших FPV-дронах. Кроме того, промежуточным вариантом может быть применение большего количества зенитных дронов по одной цели или БпЛА с дробовиком.

К слову, 12 марта Владимир Зеленский провел Ставку, где обсуждали ключевой способ сдерживания страны-агрессора, что нужно для долгосрочной безопасности Украины. Речь шла об украинском производстве и постоянной модернизации беспилотников, а также дальнобойных ударах.