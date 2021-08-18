Ситуация в аэропорту очень сложная, – в МИД назвали 2 возможных варианта эвакуации украинцев

Сейчас ситуация в аэропорту столицы Афганистана Кабуле является тяжелой. Частично аэропорт закрыт, а частично его контролируют иностранные войска.

В частности на кадрах в сети видно, как толпа собралась вблизи аэропорта. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Какие варианты эвакуации украинцев

По его словам, на подъезде к аэропорту есть ряд блокпостов. Эвакуация будет осуществляться только в безопасных условиях, когда не будет угрозы для жизни украинцев и самолета.

Ситуация в аэропорту очень сложная,

– отметил Николенко.

Он отметил, что для урегулирования ситуации работают украинские дипломаты. Рассматривают 2 варианта эвакуации:

или эвакуация с использованием имеющихся возможностей уже в аэропорту, в частности с привлечением иностранных партнеров;

или украинским самолетом, который прислало Минобороны.

Ранее для эвакуации 150 украинцев вылетел самолет Минобороны. В МИД назвали 3 задачи, которые нужно решить, чтобы забрать людей.

В МИД назвали варианты эвакуации украинцев из Афганистана: смотрите видео

Что говорят в МИД об эвакуации украинцев