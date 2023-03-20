Авдеевка в ближайшее время может стать "вторым Бахмутом": в Силах обороны объяснили ситуацию

Авдеевка Донецкой области может стать "вторым Бахмутом". В настоящее время российские захватчики пытаются оцепить город.

Об этом заявил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, в ближайшее время ситуация в Авдеевке может оказаться похожей, как в Бахмуте.

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Авдеевка может стать "вторым Бахмутом"

Как рассказал Дмитрашковский, сейчас враг постоянно пытается оцепить Авдеевку. Это подтвердили и британские разведчики.

Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом – так и есть. Однако хочу сказать, что не все так хорошо в российских подразделениях, атакующих на этом направлении,

– отметил он.

Так, на указанном направлении за минувшие сутки российские террористы потеряли около трех рот личного состава. Таким образом, Вооруженные Силы Украины наносят мощные потери оккупантам.

Дмитрашковский добавил, что штурмы Авдеевки однотипны и предсказуемы – захватчики атакуют с одной и той же "посадки". К тому же, враг в последние три дня использует последние резервы.

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