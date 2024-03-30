Россияне в Авдеевке расстреляли семейную пару
30 марта 2024, 22:32Читати новину українською
Источник:Денис Казанский
Украинские воины несколько недель назад отошли от позиций Авдеевки на укрепленные рубежи. Теперь появляются жуткие подробности оккупации города россиянами.
В Авдеевке российские военные расстреляли семейную пару местных жителей. Речь идет об Александре Дубовом и Марии Пивень.
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Тела обнаружили в доме
Украинский блогер рассказал, что их тела с огнестрельными ранениями обнаружили в доме на улице с символическим названием Советская.
Очевидно, люди остались в городе, чтобы дождаться России. И вот дождались..
– написал он.
Согласно последним сообщениям. ситуацию на Востоке удалось стабилизировать.
Российские войска могут возобновить наступление к западу от Авдеевки
- Россияне захватили Авдеевку 17 февраля после около четырех месяцев изнурительных боев. После этого оккупанты продолжали поддерживать относительно высокий темп наступательных операций в этом районе, чтобы использовать тактические возможности, которые появились после захвата города. Об этом говорится в ежедневном отчете аналитиков Института изучения войны.
- Уже в начале марта украинские силы замедлили продвижение российских войск на позициях вблизи линии Бердичи-Орловка-Тоненькое.
- В анализе ISW говорится, что россияне хотели продолжать наступление, отправив в бой Центральную группировку войск, состоящую преимущественно из подразделений Центрального военного округа (ЦВО) и боевиков оккупированной Донецкой области.