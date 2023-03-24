Ближайшая точка к Донецку, – военный эксперт о важности Авдеевки

Ситуация в Авдеевке остается крайне напряженной. Враг пытается оцепить город.

По мнению военного эксперта Петра Черника, кроме пехотных валов оккупанты ничего предложить не могут. Об этом он сказал в эфире 24 Канала.

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Так, артиллерийская война продолжается. Ежесуточно россияне совершают около 15 000 артиллерийских залпов.

"Летом 2022 года, особенно с мая по сентябрь, они применяли 45 000 – 80 000 каждые сутки. Чтобы мы понимали, насколько они существенно снизили удары и действительно стали на путь постепенного артиллерийского голода,

– сказал военный эксперт.

Почему враг переориентировался на Авдеевку

Как заметил Черник, на вражеских пропагандистских площадках царит колоссальное возмущение. "Нам каждый день говорят, что мы взяли Бахмут, а здесь их президент приехал, еще и по так называемой "Дороге смерти". Так Бахмут наш, или не наш?", – сетуют там. Следовательно, даже в зазомбированных головах россиян нужно поддерживать какую-то видимость победы.

Именно поэтому они смещаются на Авдеевку, считая, что там им может улыбнуться успех. Произойдет ли это – увидим.

Уверен, что никакого оцепления там не будет, а философия отражать такие атаки апробирована нашими войсками под и в Бахмуте. Война продолжается,

– акцентировал Черник.

Военный эксперт подчеркнул, что абсолютно все точки фронта важны. Каждый миллиметр земли, который россияне "отгрызают", для них имеет вес. Оккупанты задекларировали выход на административные линии Донбасса, они не отказываются от этой безумной идеи. Километр вперед за неделю или месяц они будут подавать как победу. И не важно, добавляет Черник, в какой точке они будут оказывать это давление.

"Хотя Авдеевка как таковая для нас более важна, потому что это ближайшая точка до Донецка. Он практически стоит на той старой линии разграничения, которая почти не сдвинулась. Это очередной показатель, насколько качественно мы держим там оборону", – подчеркнул Черник.

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