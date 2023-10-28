Ответ на вопрос "Кто бомбил Донбасс?": что на российском ТВ рассказывают об Авдеевке

Россияне безуспешно штурмуют Авдеевку на Донбассе, неся бешеные потери личного состава и техники. С 10 октября, когда Россия начала наступление на Авдеевском направлении, враг потерял как минимум бригаду.

Очевидно, на концерт Кобзона отправилось действительно много оккупантов, ведь уже даже российские пропагандисты жалуются, что под Авдеевкой погибают их друзья, у которых есть родители, жены и дети. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, почему некоторые пропагандисты сменяют риторику.

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Правда прорывается

В эфире российского телевидения прозвучало очередное циничное высказывание от пропагандиста, который "молится за своих воюющих под Авдеевкой друзей". Мужчина не может понять, "почему сто денацифицирующих людей, то есть украинцы, стоят тысячи смертей российских военнослужащих".

Россияне еще с начала войны в Украине кричат о том, что пришли "защищать жителей Донбасса". Однако теперь пропагандисты на российском государственном телевидении откровенно говорят о том, что жители Авдеевки должны быть уничтожены. Следовательно, россияне сами ответили на вопрос "Кто бомбил Донбасс?".

Пропагандисты цинично заявляют, что "жизнь украинцев ценится меньше, чем жизнь российских военнослужащих, якобы пришедших спасать жителей Донбасса". Это все, что нужно знать об устроенной войне для того, чтобы "спасти жителей Донбасса".

Россияне все свели к тому, что украинцы должны быть уничтожены. Это не случайное явление, а целенаправленное. Вот такое откровение,

– сказал российский оппозиционный журналист.

На самом деле, таких "честных исповедей" очень много, отметил Яковенко. Правда прорывается, потому что пропагандисты начинают думать об индивидуальном спасении, потому что коллективно спастись не удается. Путинский режим вряд ли сможет защитить всех пропагандистов и жителей российского телевидения.

"Периодически пропагандисты выдают свой страх. Но, например, Дмитрий Соловьев настолько глубоко погрузился во все это, что ему уже не вылезть и не отмыться. Но некоторые люди, еще не полностью запачкавшие свои руки кровью, пытаются соскочить", – добавил. российский оппозиционный журналист.

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