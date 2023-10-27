У россиян мало резервов: откуда перебрасывают силы на Авдеевское направление

Сначала россияне хотели "взять Киев за три дня", потом захватить город-крепость Бахмут, а теперь поставили новую задачу – окружить Авдеевку. Все эти желания врага невыполнимы, однако военное руководство России тщетно продолжает бросать новые подразделения на штурм.

За почти 20 месяцев полномасштабного вторжения оккупанты исчерпали запасы своей армии. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, допустив, как дальше будет развиваться ситуация в районе Авдеевки.

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Упорно прут на Авдеевку

Сейчас россияне перебрасывают две бригады из второй общевоенной армии и тянут их в Авдеевку. По мнению Жданова, российское наступление на Авдеевском направлении это не военный вопрос, а политический.

Не зря человек похожий на Владимира Путина посещал Ростов-на-Дону буквально за неделю до начала наступательной операции. Недавно также появилась информация о том, что якобы Сергей Шойгу приезжал на оккупированную территорию, где заслушивал командующих группами армий. Здесь политическая задача и пока мы не нанесем им поражения, россияне будут пытаться двигаться,

– сказал военный эксперт.

Российские солдаты уже сами понимают, что обречены на поражение. В частности, подразделения "Шторм-Z" отказываются наступать на Авдеевском направлении, поэтому россияне в условиях амнистии перебросили вагнеровцев, участвовавших в мятеже Евгения Пригожина.

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"Процент мобилизованных минимален, там преимущественно воюют кадровые военные и контрактники. Оккупанты за деньги и под давлением приказа так упорно прут на Авдеевку", – отметил Жданов.

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Резервов маловато

Стратегических запасов в российской армии пока нет. В начале октября россияне перебросили в Украину последний стратегический резерв – несформированные и недоукомплектованные 25 и 18 общевоенные армии. Как заметил военный эксперт, больше таких крупных формирований у России нет.

Следующие формирования уже планируются на следующий год,

– подчеркнул Жданов.

Единственное, что у россиян осталось это армии второго эшелона, откуда оккупанты берут личный состав. Иногда наиболее боеспособные части, такие как десантные полки и дивизии, опрокидывают вдоль линии фронта.

"Фактически можно сказать, что тушат пожар там, где он возникает. Это говорит о том, что у противника мало резервов", – добавил военный эксперт.

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