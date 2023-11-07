Месяц безуспешных штурмов: военный эксперт оценил возможности врага в направлении Авдеевки

Российские оккупанты почти месяц пытаются атаковать Авдеевку. Вторая волна штурма у врага тоже провалилась. Захватчики концентрируют в этом направлении крупную группировку войск.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, основная задача россиян возле Авдеевки – обойти коксохимический завод, зайти за него, чтобы перерезать логистику ВСУ.

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Ситуация на Авдеевском направлении

Андрей Крамаров отметил, что вторая волна штурма Авдеевки у россиян провалилась. Однако они временно добились тактического успеха. Оккупанты перешли за железнодорожную линию, расположенную северо-западнее Авдеевки. Враг не смог там закрепиться.

У них не меняется основная задача – перерезать нашу логистику: и железную дорогу, и автомобильную магистраль. Фактически обойти Авдеевский коксохимический завод и зайти за него, чтобы перерезать логистику ВСУ,

– объяснил военный эксперт.

К югу от Авдеевки российские оккупанты не имели успехов и понесли бешеные потери. В целом на Авдеевском направлении враг держит большую группировку войск.

"Там враг продолжает удерживать довольно большую группировку. Через 3 дня будет ровно месяц, как они пытаются штурмовать Авдеевку. За этот период времени у них большие потери, чем в самые горячие дни во время штурма Бахмута. Здесь линия фронта почти в 2 раза меньше, а количество оккупантов такое же. Соответственно их концентрация в два раза больше", – сказал он.

На Авдеевском направлении захватчики имеют преимущество в авиации. Однако ВСУ очень хорошо удерживают наземную часть Авдеевки.

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