Для удерживания Авдеевки украинским бойцам нужно иметь достаточное количество снарядов. Это 24 Каналу отметил военный обозреватель Денис Попович.

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Перемалывание и обескровливание врага

Денис Попович отметил, что прежде всего украинским защитникам необходимо удерживать Авдеевку, потому что захватчики несут там огромные потери. Перемалывание и обескровливание врага – это очень важно.

Смысл удержания Авдеевки заключается в нескольких факторах. Мы знаем, какие там потери россияне несут в Авдеевке. Перемещение и обескровливание российской армии – это прежде всего. Но это возможно, пока мы имеем, чем бить,

– объяснил он.

Как подчеркнул военный обозреватель, в ВСУ сейчас есть нехватка снарядов.

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