Для утримання Авдіївки українським бійцям потрібно мати достатню кількість снарядів. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач Денис Попович.
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Перемелювання та знекровлення ворога
Денис Попович зазначив, що насамперед українським захисникам необхідно утримувати Авдіївку, тому що загарбники зазнають там величезних втрат. Перемелювання та знекровлення ворога – це дуже важливо.
Сенс утримування Авдіївки полягає у кількох чинниках. Ми знаємо, яких там втрат росіяни зазнають в Авдіївці. Перемелювання та знекровлення російської армії – це насамперед. Але це можливо, допоки ми маємо, чим бити,
– пояснив він.
Як підкреслив військовий оглядач, у ЗСУ зараз є нестача снарядів.
Ситуація на Авдіївському напрямку: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші бійці стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога біля Новокалинового та Авдіївки, ще 3 атаки поблизу Первомайського Донецької області.
- Під Авдіївкою тривають важкі бої, але українські військові тримають свої позиції та відбивають захоплені. Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що ресторанний комплекс "Царська охота" повернувся під контроль ЗСУ. Сили оборони знешкодили диверсійно-розвідувальні групи, які заходили в місто. Однак росіяни досі туди лізуть, намагаючись знову захопити позицію.
- У британській розвідці зазначили, що головною метою російських військ все ще залишається захоплення Авдіївки. Окупанти ведуть наступ із трьох напрямків, аби оточити населений пункт з півдня, півночі та сходу. Російські війська зазнали значних втрат в особовому складі та бронетехніці. На думку розвідки, попри спробу проникнення у тил українських позицій в Авдіївці через тунелі, українські контратаки стримують російські сили від подальшого просування в межах міста.