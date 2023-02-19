Разрушен, но все еще непокорен: в сети показали утро в Бахмуте

19 февраля 2023, 10:56
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В Бахмуте продолжаются активные боевые действия. Вооруженные Силы Украины держат город под своим контролем, однако ситуация там очень сложная.

Бахмутское направление остается одним из самых трудных на фронте. Что происходит сейчас в Бахмуте – расскажет 24 Канал.

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Непокоренный Бахмут

В сети обнародовали видео, на котором показали, что происходит в Бахмуте утром 19 февраля. На кадрах можно увидеть, что сейчас город – полностью пуст, однако его продолжают надежно защищать украинские защитники.

Российские изверги обстреляли здания Бахмута, сейчас на них видны следы от снарядов и обгоревшие окна и балконы.

Кроме этого, на видео слышны мощные обстрелы окупантов, поскольку они неустанно и цинично продолжают наносить удары по Бахмуту. Несмотря на это, Вооруженные Силы Украины держат город под своим контролем и не собираются сдавать его россиянам.

Утро в Бахмуте: смотрите видео

Ситуация в Бахмуте: последние новости

  • 16 февраля россияне обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". Снаряды в очередной раз прилетели в жилой квартал.
  • От атаки врага погибли трое мирных мужчин и две женщины. Им было от 32 до 66 лет. Кроме того, 9 человек получили осколочные ранения различной степени тяжести. Обстрелы повредили многие жилые дома.
  • Ранее Ирина Верещук рассказала, что в Бахмуте остаются 6 тысяч гражданских. Она в очередной раз призвала людей не подвергать себя опасности и эвакуироваться.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что оккупанты пытаются взять Бахмут к годовщине полномасштабной войны.
  • А военный ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что украинские военные отважно защищают Бахмут и понимают, что защищают там всю Украину. У военных есть четкое осознание, что Путин не остановится на Донбассе.

Автор: Софія Ковнір