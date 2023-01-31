На каждое действие врага у нас есть противодействие, – ВСУ о выводе войск из Бахмута
На сегодняшний день трасса на Бахмут не перекрыта российскими оккупантами. Захватчики до сих пор не смогли перекрыть движение Вооруженным Силам Украины.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, сейчас есть возможность доставлять в Бахмут все необходимое.
Важно Россияне пытаются отрезать пути сообщения Бахмута с другими городами Донбасса
Рассматривают ли вывод ВСУ из Бахмута
Трасса на Бахмут не перекрыта. Пока им не удается это сделать. Делается все, чтобы они не смогли перекрыть движение нашим подразделениям. В Бахмут доставляется все необходимое снаряжение, боеприпасы, еда и так далее,
– рассказал Череватый.
По его словам, вывод войск из Бахмута работает с учетом общей обстановки. Первоочередное – сохранение личного состава, занятие лучших позиций, и это происходит в несколько этапов.
"Выведение не может просто так двигаться. Командование имеет разные варианты действий и следит за врагом. На каждое его действие – у нас есть противодействие", – подчеркнул Череватый.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- На подступах к Бахмуту украинские пограничники превратили укрытие оккупантов в братскую могилу. На днях наши воины выследили укрытие вражеской пехоты и ударили по нему из минометов.
- Журналист "Донбасс.Реалии" Александр Демченко рассказал, что российские оккупанты пытаются отрезать пути сообщения Бахмута с другими городами Донбасса.
- Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что россияне наступают на Бахмут не с севера, а с юга, с высоты. Что с нашей стороны, что с их стороны – Бахмут с высоты, как на ладони. По его словам, сейчас Бахмут является хорошим укрепрайоном.
- По состоянию на 31 января на Бахмутском направлении от огневого поражения пострадали Верхнекамеское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.
- Накануне Сергей Череватый сообщил, что возле Бахмута враг пытается прорвать нашу оборону. Оккупанты хотят взять город в окружение. По его словам, динамика боевых действий в Бахмуте остается активной.