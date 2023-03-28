Наступает кульминация боев, создающая предпосылки для контрнаступления ВСУ – генерал армии

На Донецком направлении фронта в течение месяцев продолжаются тяжелые бои. Враг наступает мощными силами. Но украинские защитники продолжают героически сопротивляться нашествию окупантов.

Однако сейчас наступает решающая ситуация на фронте, когда противник практически исчерпывает все свои профессиональные силы и бросают в бой. последние подразделения ППК "Вагнер". Об этом 24 Канала рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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Наступление практически остановлено

По его словам, оккупанты привлекают остатки профессиональных сил воздушно-десантных войск и десантно-штурмовых бригад морской пехоты.

"Вагнеровцы" на 80% уничтожены, но их последние подразделения также бросают в бой. Под Угледаром была почти уничтожена морская пехота противника, но еще туда Россия подтягивает силы из Сибири, с Дальнего Востока, пытаясь продвинуться по критическим направлениям – в Бахмуте и Авдеевке.

– подчеркнул генерал армии.

Он подчеркнул, что наступление врага практически остановлено. Проводится мощный оборонительный и контроборонный наступательные действия локального характера. Это снизило темпы противника по многим направлениям, снизилась интенсивность огня. У них есть исчерпывающие ресурсы человеческого, военного, стрелкового, а также боеприпасов.

Ситуация на фронте: смотрите видео

Уничтожаем резервы врага

"Наши бойцы отмечают, что в 2 – 3 раза уменьшены обстрелы в сутки. И это свидетельство того, что у противника есть проблемы. Они еще пробуют подтянуть резервы, боеприпасы. Но мы имеем возможность уничтожить их склады и обеспечить полный огневой контроль их логистики" , – уверен Маломуж.

Генерал армии отметил, что наступает кульминация боев. Она очень тонкая. Хотя в Бахмуте и Авдеевке враг пытается использовать последние резервы, чтобы продвинуться хотя бы несколько десятков метров и доложить Путину, что есть перспектива захвата этих двух городов и двигаться дальше. Но у них ничего не выходит.

Этот переломный этап наши воины смогут использовать для создания предпосылок нашей контратаки и более мощных наступательных операций. Этот тот период, когда мы сдержали врага, уничтожаем резервы – в течение дня он терпит потери 800 – 1110 человек,

– отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

По словам Николая Маломужа, сегодня потенциал врага критический. И в это время украинские силы подтягивают мощное вооружение, технику. Нам поступают от союзников танки, БТР, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы – то, что создает предпосылки для формирования мощных ударных бригад, батальонов для освобождения наших территорий.

Планы России по так называемому наступлению