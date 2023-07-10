Потеря оккупантами Бахмута может вызвать серьезные процессы в России, – военный эксперт

ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении. После освобождения Бахмута Силами обороны в России возникнет вопрос, следует ли продолжать войну против Украины. Ведь этот город в стране-агрессоре преподносят как большую "победу".

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, в России уже начинают понимать, что победить Украину невозможно.

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Триггер, который повлечет за собой серьезные процессы

Юрий Федоров отметил, что в ближайшее время для ВСУ вполне реально деоккупировать Бахмут. Россия представляет этот город своим гражданам как свою главную "победу". Когда россияне увидят, что этой победы нет, поймут, что поражение уже близко.

Они задают себе вопрос: что дальше? Нечего ждать, победа невозможна, а поражение становится все более видимым. Потеря Бахмута россиянами может стать тем триггером, который вызовет серьезные процессы в Москве и провинциях,

– убежден он.

Российская пропаганда направлена на народ, который не имеет значения для Кремля. На политику в стране влияют чиновники военного командования, спецслужб страны-агрессора, которые уже видят реальную ситуацию.

Федоров о значении Бахмута: смотрите видео

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