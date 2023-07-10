Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, у Росії вже починають розуміти, що перемогти Україну неможливо.

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Тригер, який спричинить серйозні процеси

Юрій Федоров зауважив, що найближчим часом для ЗСУ цілком реально деокупувати Бахмут. Росія подає це місто своїм громадянам як свою головну "перемогу". Коли росіяни побачать, що цієї перемоги нема, то зрозуміють, що поразка вже близько.

Вони ставлять собі питання: що далі? Нема чого чекати, перемога неможлива, а поразка стає все більш видимою. Втрата Бахмута росіянами може стати тим тригером, який викличе серйозні процеси у Москві та провінціях,

– переконаний він.

Російська пропаганда спрямована на народ, який не має значення для Кремля. На політику в країні впливають посадовці військового командування, спецслужб країни-агресорки, які вже бачать реальну ситуацію.

Федоров про значення Бахмута: дивіться відео

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