Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, у Росії вже починають розуміти, що перемогти Україну неможливо.
Читайте також ЗСУ просуваються біля Кліщіївки та Новодарівки: зміни карти бойових дій за тиждень
Тригер, який спричинить серйозні процеси
Юрій Федоров зауважив, що найближчим часом для ЗСУ цілком реально деокупувати Бахмут. Росія подає це місто своїм громадянам як свою головну "перемогу". Коли росіяни побачать, що цієї перемоги нема, то зрозуміють, що поразка вже близько.
Вони ставлять собі питання: що далі? Нема чого чекати, перемога неможлива, а поразка стає все більш видимою. Втрата Бахмута росіянами може стати тим тригером, який викличе серйозні процеси у Москві та провінціях,
– переконаний він.
Російська пропаганда спрямована на народ, який не має значення для Кремля. На політику в країні впливають посадовці військового командування, спецслужб країни-агресорки, які вже бачать реальну ситуацію.
Федоров про значення Бахмута: дивіться відео
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони просуваються вперед на Бахмутському напрямку. Натомість російські окупанти опиняються у пастці.
- Британська розвідка зазначила, що українські сили продовжують успішні наступальні дії в районі Бахмута, а російські загарбники занепали духом. Кремль, вочевидь, вважає "політично неприйнятною" здачу українським силам Бахмута. Однак у Росії є небагато додаткових резервів, які можна було б виділити для оборони міста.
- За минулі 7 днів наші військові змогли зайняти низку панівних висот на захід від села Кліщіївка, що розташоване на південь від Бахмута. Росіяни змушені відтягувати свої резерви й одразу кидати в бій, щоб зупинити просування ЗСУ. Наші воїни впевнено рухаються на цьому напрямку.