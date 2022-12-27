Там реальный ад, – военный капеллан о ситуации в Бахмуте

Бахмут сегодня – самая горячая точка в Украине. Наши защитники сопротивляются враждебному нашествию и не оставляют оккупантам никакой возможности ворваться в город.

В Бахмуте продолжаются интенсивные бои и чувствуется, что враг хочет в короткие сроки оккупировать город и территории Донецкой области. Об этом 24 каналу рассказал военный капеллан УГКЦ Михаил Гредиль.

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"Вагнеровцы" доказывают, что лучше регулярной армии России

Он отметил, что приехал в Бахмут, чтобы встретиться с нашими военными медиками и передать им бронированный автомобиль для эвакуации раненых.

По его словам, в городе очень тяжелая ситуация. Особенно интенсивно там действует террористическая группировка "Вагнер". Они показывают и доказывают, что лучше, чем регулярная армия России.

"Однако наши военные сильно взбешены этой ситуацией, учитівая, какая сейчас погода, сколько наших воинов отдает свою жизнь на этом направлении", - подчеркнул капеллан.

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Обстрелы не прекращаются

Он отметил, что наши военные намерены как можно быстрее уничтожить врага для того, чтобы отдохнуть и улучшить ситуацию на бахмутском направлении.

В Бахмуте обстрелы не прекращаются вообще. Враг бьет не только по военным, но и по гражданской инфраструктуре. Пылают дома, магазины. Реальный ад в этом Бахмуте,

– говорит он.

Гредиль отметил, что в городе он не увидел пешеходов, людей, которые гуляли по улицам, проходили куда-то.

"Мы общались с военными и они рассказали, что достаточно много людей осталось в Бахмуте. Они сейчас сидят в подвалах. Это в основном старшее население, но также есть молодые люди и даже дети", – рассказал он.

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