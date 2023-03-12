Украинские десантники выровняли ситуацию, – полковник о стягивании резервов в Бахмут

Оборона Бахмута, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова и командующих украинскими войсками, будет полезна Украине, поскольку там уничтожается большое количество живой силы и военной техники оккупантов.

В то же время путинская пропаганда последние несколько месяцев рассказывает, что она "вот-вот возьмет в окружение Бахмут". Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, бои в Бахмуте продолжаются и украинские силы обороны уничтожают вражескую силу.

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Решение будет рациональным

Полковник ВСУ напомнил слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который отметил, что путинская армия в районе Бахмута ежесуточно теряет до 500 убитыми и до 900 ранеными.

Конечно, после того, как туда были заведены дополнительные наши подразделения, в частности десантники, ситуация в определенной степени выровнялась именно на этом участке, где идут ключевые пути коммуникации между "большой землей" и украинским городом-крепостью,

– подчеркнул он.

Военный эксперт отметил, что и дальше украинские защитники будут прилагать усилия, чтобы снизить военный потенциал путинской армии. И решение держать рубежи в Бахмуте или переместиться на другие позиции будет сугубо военным, то есть рациональным.

Ситуация в Бахмуте: смотрите видео

Контрнаступление произойдет в определенное время

"Если мы посмотрим на весь Восток нашей страны, а ожесточенные бои продолжаются от Сватового до Угледара, то должны понимать, что сейчас украинская армия находясь в Бахмуте, в обороне, реализует ключевую задачу: уничтожает вражескую живую силу и бронетехнику для того, чтобы в перспективе создать основу для украинского контрнаступления", – подчеркнул собеседник.

Он уверен, что контрнаступление состоится определенными силами и средствами, в определенное время и на определенном участке фронта.

"Где именно, узнаем постфактум, потому что очевидно, что это государственная тайна. Контрнаступление в любом случае состоится и будет эффективным и очень болезненным для путинской армии. Но произойдет оно потому, что мы освобождаем свою родную землю от врага, который ворвался с оружием в руках на нашу землю", – отметил Владислав Селезнев.

Заявление Секретаря СНБО Алексея Данилова о ситуации в Бахмуте