Бахмут будет "гореть" до конца боевых действий, – военный эксперт рассказал о тяжелых боях

Одним из самых горячих и сложных направлений боевых действий остается Бахмутское. Россияне продолжают попытки наступать там, украинские защитники уверенно стоят за город.

Что россияне делают под Бахмутом

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что в российской армии Бахмутом занимается преимущественно ЧВК "Вагнера", то есть так называемые частники, подтягивающие себе в помощь заключенных из российских тюрем. Вражеских мобилизованных в этом районе мало.

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По словам Свитана, оккупанты совершают под Бахмутом определенные наступательные действия, упираются в наши линии обороны и пытаются их проломить. В основном они используют для этого танки и артиллерию.

"Артиллерия перемалывает наши позиции, а дальше уже штурмовики с поддержкой танков и брони пытаются занять наши позиции. Этим они занимаются последние несколько месяцев, им, конечно, тяжело", – объяснил военный эксперт.

ВСУ продолжают стоять

Украинские войска продолжают оборонять Бахмут и не собираются его сдавать. Однако и россияне, несмотря на отсутствие видимых успехов, не собираются оттуда отходить. Следовательно, эта боевая линия, похоже, будет оставаться горячей до конца боевых действий и победы Украины.

Скорее всего, крайний россиянин погибнет именно на этой линии. Хорошо бы, если бы это был Пригожин,

– подытожил Свитан.

Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео

Россияне потеряли под Бахмутом до 8 тысяч бойцов

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что за последние полтора месяца россияне только под Бахмутом потеряли до 8 тысяч военных. Это одно из направлений, где у врага просто безумные потери.

Вместе с тем, оккупанты потеряли и территорию, которую настойчиво пытались захватить за эти же полтора месяца. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ВСУ понадобилось для этого всего 48 часов.