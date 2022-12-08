Боевые действия здесь не прекращаются, – военный ВСУ о ситуации в Бахмуте

Самым горячим направлением на фронте является Бахмутское. Здесь постоянно происходят боевые действия, и это единственное направление, где россияне пытаются идти в атаку.

Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, украинский активист Павел Вышебаба. Ранее сообщалось о том, почему битва за Бахмут является решающей для контроля Украины над Донбассом.

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Тактическое отступление из Бахмута

Вышебаба отметил, что вопросы тактического отступления из Бахмута должны решать главнокомандующий и наши стратеги. Часто тактическое отступление может быть очень полезным, и, в частности, 68 бригада также такой прием устраивала на Кураховском направлении. Это не секрет для войн, что иногда отступление делается специально.

Если командование решит, это может произойти. Однако если командование видит, что должны стоять, то стоим. И здесь на Кураховском направлении вместе с другими бригадами, и вообще по всей Донбассе не прекращались боевые действия, даже когда были события на Харьковщине и Херсонщине, хотя они и не попадали в новостную ленту,

– заметил военнослужащий ВСУ.

"Здесь очень много всего происходит"

Он продолжил: то, что не сдвигается линия фронта, не значит, что нет боевых действий. Здесь очень много всего происходит. И это дорогого стоит.

"Часто и смерти наших собратьев. Только Светлую Память пожелать и Царство Небесное! Мы стоим на передовой на Кураховском направлении 9 месяцев. Это стоит очень дорого нашему государству", – подчеркнул украинский активист.

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Бригада стоит 9 месяцев

По его словам, его бригада приехала сюда в марте закрыть собой, часто в прямом смысле, участок фронта. Линия фронта с марта почти не изменилась.

200-х, 300-х заменяют новобранцы, но основной состав бригады остается в дальнейшем,

– подчеркнул Вышебаба.

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